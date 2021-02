”Man måste vara en mångsysslare”

De beskrivs ofta som öarnas nav och förutsättningen för en livskraftig skärgård året om. Men branschen är i förändring. Hur står sig öbutikerna i den nya konkurrensen från matjättar med hemleveranser?

I en ny reportageserie undersöker vi dagens och morgondagens skärgårdshandlare. Vi startar i norr hos Arholma handel.

Lugnet ligger över ön som så sakteliga håller på att svepas in av den yrande snön. Det är torsdag och butiken har stängt. Men när jag sätter mig ner tillsammans med Lena Bolin i det lilla köksutrymmet en bit in i lokalen hör vi ändå hur det plingar till i ytterdörren och någon kliver in.

– Jag har visst glömt låsa en dörr, utbrister Lena och studsar ut för att möta besökaren.

Det är något som är kännetecknande för den året-runt-öppna öbutiken, tänker jag. Alltid tillgänglig, även när den är stängd.

– Normalt sett står den här kaffemaskinen där ute och så har vi fikahörna där, säger Lena Bolin när hon kommer tillbaka och räcker mig en kopp.

– Men det har jag fått ta bort nu i och med pandemin, vilket är synd. Ofta kommer alla och handlar samtidigt när det är öppet. Här ute på ön kan vi leva ganska mycket som vanligt annars, men vi måste ju hålla avstånd i affären.

Att butiken är öns sociala nav är tydligt. Rollen som sambandscentral blev uppenbar inte minst under Alfrida för två år sedan, då Arholmaborna var strömlösa i elva dygn.

– Först efter sex dygn hörde kommunen av sig och frågade hur det var med oss. Men vi hade koll på varandra. Eftersom vi har ett elverk här i affären så höll vi öppet och folk kom hit och laddade sina telefoner och kollade att alla mådde bra. Det här är vår plats för gemenskap, och har någon inte synts på några dagar så undrar man och tittar till.

Arholma Handel har en historia som sträcker sig drygt hundra år tillbaka. Sedan starten 1912 har man hållit öppet alla år utom ett enda. Lena Bolin tog över som butiksföreståndare 2011, efter att tidigare ha jobbat inom vården, bland annat på vårdbåten där hon och maken Hasse åkte runt och vaccinerade öbor mot TBE.

– Det var mycket nytt att lära sig. Jag hade ju jobbat med samordning och var van att hålla många bollar i luften. Men där jag i mitt förra jobb oroade mig för mina patienter, handlar oron nu om huru-vida jag tagit hem tillräckligt med köttbullar. Man kan hitta en otrygghet i alla situationer, men det är bara att slå på vågakänslan.

Det går bra för den ekonomiska föreningen som numera driver butiken. Omsättningen har ökat de senaste åren och man har kunnat rusta med bland annat nya kylrum och luftvärmepumpar. Än så länge känns inte hotet från nätbutikerna med hemleveranstjänster så stort här, mycket på grund av öns geografiska läge, tror Lena.

– Jag vet att en del andra handlare känt en oro, framförallt i mellersta skärgården där det inte är så långa avstånd och många utgångsbryggor. Men hit blir det stora kostnader att åka ända upp med båt, och svårt att få till kylkedjan.

Det bor ett femtiotal fastboende på ön, en siffra som tiodubblas på somrarna. Man måste gilla både när det är heldött och när det är fullt ös, konstaterar Lena. Många handlar i butiken, men inte alla. Några få handlar alla sina varor här. Flera av de som köpt fritidshus på Arholma under det senaste året har gjort det just för att det finns en butik på ön, berättar hon.

– Det vill ha det lite som förr, att man åker till landet och sen stannar man kvar där tills säsongen är slut.

När Lena tog över var butiken i självständig regi, men numera tillhör man Handlar’n-kedjan som är det minsta konceptet i Axfoodkoncernen. Principen är att alla Handlar’n-butiker ska se likadana ut oavsett om de ligger mitt inne i storstan eller ute på landsbygden. Men där stadsbutikerna kanske mer fyller funktionen av en större kiosk där man kan kompletteringshandla något man glömt, behöver öbutiken vara en riktig affär.

– Det brottas vi med ibland, att få till ett sortiment som gör att kunderna inte ska behöva åka härifrån för att handla. Åker man iland kanske man handlar allt där, och då blir det sårbart för oss.

Lena försöker därför i så hög utsträckning som möjligt ta hem de varor som kunderna vill ha, även under lågsäsong. Och det är inte bara konserver och torrvaror som platsar på hyllorna.

– Det finns musslor, lamm, ankbröst… Lite smålyx sådär. Sedan kompletterar jag med kött från Andersson och Tillman. Jag har också försökt få till ett stort utbud av frukt och grönsaker.

Butiken är också ombud för apoteket och för Systembolaget, något som kanske inte ger så mycket extra klirr i kassan men är ett sätt att dra till sig lite kunder.

Att hålla en balans mellan att allt ska gå åt men att hyllorna ändå inte ska gapa tomma är svårt.

– Jag har försökt bli Arholmas egna Matsmart, skrattar Lena, och berättar att hon förutom att rea ut varor också lagar matlådor på det som närmar sig utgångsdatum för att slippa svinn.

– Det är en hög medelålder på ön och en del börjar får svårt med ork och så. Då har matlådorna varit uppskattade.

Under pandemiåret 2020, då många tagit sin tillflykt till skärgården, har butiken ökat sina försäljningssiffror mot föregående år varje enskild månad. Under året har många öbutiker ställt upp med service för de som inte kan ta sig till affären. Så gjorde även Arholma Handel.

– Jag har inte haft någon bokningssajt eller så, men man har kunnat skicka ett mejl och så har jag packat ihop kassar. I somras körde vi ner kassar till Tyvöbor som vanligtvis är här och handlar annars. Då bestämde Waxholmsbolaget och jag var för sig att vi inte tog betalt för vare sig packning eller transport, utan det var för att hjälpa till. De ville ju inte heller ha folk på båten i onödan.

Förutom att sälja mat och förnödenheter tillhandahåller Arholma handel också bensin och diesel, hyr ut rum och cyklar, driver bryggcafé om somrarna och fungerar som turistinformation och postombud. Lena åker själv runt och delar ut brev i Arholmabornas brevlådor.

– Det tror jag du får höra hos alla, att man måste vara en liten mångsysslare. Speciellt vi som är året runt-öppna. Det är en ständig utmaning, men det är det som är charmen också.

Fakta/Arholma handel

• Startade 1912

• Drivs av Arholmas ekonomiska förening med en anställd butiksföreståndare

•Del av Handlar’n-kedjan under Axfood

• Ombud för apotek, Systembolaget och posten