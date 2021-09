Miljöfokus när världens tuffaste tävling smygstartade

Nästa år går starten för vad som kan vara världens tuffaste tävling där deltagarna utan avbrott ska simma och springa från Arholma till Landsort. Men det är inte bara en uthållighetskamp. Arrangörerna vill att tävlingen ska öka medvetandet kring de allvarliga utmaningar som våra hav står inför.

Förberedelserna är minutiösa inför startskottet nästa år för uthållighetstävling One Water Race där deltagarna ska simma och springa utan avbrott från Arholma till Landsort, en sträcka på 25 mil. Det motsvarar fyra maratonlopp i följd! Men till skillnad från maraton på asfalt så springer deltagarna i One Water Race dessutom i snårig, svårgenomtränglig terräng, på såphala klippor, simmar på öppet hav och stundtals alla moment i becksvart mörker. Det låter kanske vansinnigt. Arrangörerna kallar också utmaningen för världens tuffaste tävling. Förra veckan gjordes ett genrep med ett antal personer som testade banan. Skärgården åkte ut till tävlingsledningens högkvarter ombord på Briggen Tre Kronor för att träffa initiativtagaren Thomas Ogander och höra hur han kom på idén med tävlingen.

– Den här tävlingsformen med långa distanser är min grej rent idrottsmässigt, jag tycker det är sjukt kul, säger han.

Allt började med konceptet One Water, som startades för att sätta fokus på miljöproblemen i Östersjön och på världsvattenfrågor. Begreppet One Water (Ett vatten) syftar på hur allt vatten är ett konstant system, bara i olika former.

– När jag började planera tävlingen 2014 var förutsättning att samtidigt göra något för Östersjön. Jag konstaterade att det finns en djungel av organisationer, företag, forskningsinstitut och så vidare som jobbar med vattenfrågor, det var nästan omöjligt att sätta sig in i för gemene man. Där såddes fröet, berättar han.

Med sin långa erfarenhet av sportsändningar, TV och media insåg Thomas Ogander de stora möjligheter som fanns att använda tävlingen som ett sätt att lyfta forskningen kring klimatet, haven och vattnet.

– Vi är inte vattenexperter men vi är duktiga på media och kommunikation och kan hjälpa experterna att få uppmärksamhet kring sina frågor. Om vi arrangerar en tävling som är världens tuffaste ger vi dem en plattform och ett sammanhang. Alla vi pratat med har varit intresserade av det här, alla vill nå ut, säger Thomas Ogander.

Att tävlingen genomfördes förra veckan var därför ingen slump eftersom det är den vecka som Stockholm International Water Institute, SIWI, genomför världsvattenveckan, en världsledande internationell vattenkonferens.

Men för lyckas skapa intresse för tävligen har Thomas Ogander och hans medarbetare i One Water Race bokstavligen gått allin på teknik, dramatik, kraftmätning och resurser. Tio lag deltar med fyra personer i varje lag. Båda könen måste vara representerade. En av dem är lagkapten och håller en övergripande koll på lagets navigering, samtidigt som de tre övriga hela tiden måste befinna sig på banan och följas åt. Vill någon vila måste alla vila. Alla lag följs av ett eget tv-team. Det kommer finnas drönare och gps-puckar som visar var de befinner sig i realtid. Alla lag kommer även att ha var sin följebåt och allt ska kunna följas live. För att öka dramatiken ytterligare har man kryddat tävlingen med en överraskning.

– Lagen har helt fritt vägval, men bara en timme innan starten får de reda på ett antal checkpoints som de ska passera på vägen ner. Det innebär att lagen inte kan planera banan i förväg. Dessa checkpoints är dessutom utsatta så att de inte ska kunna följa varandra. Sedan kan man till exempel välja att ta fågelvägen, då är det väldigt mycket simning, eller så tar man en omväg med mer löpning.

Thomas Ogander utlovar prispengar på en helt ny nivå inom långdistansidrotten, men säger att det viktigaste är att generera uppmärksamhet för Östersjön och exponera Stockholm skärgård. Tävlingen finansieras av sponsorer och organisationer. Bland annat samarbetar man med Stockholm Archipelago, som jobbar med internationell marknadsföring av Stockholms skärgård. Vilka lag som slutligen väljs ut kommer delvis att bero på om de kommer från länder som är intressant ur ett marknadsföringsperspektiv.

Pilottävlingen förra veckan var mer av ett test än en tävling, där de som deltog var träningskompisar till Thomas Ogander. Flera av dem kommer att vara med på världsmästerskapen i Swimrun i Stockholms skärgård i början av september och valde därför inte att ta ut sig för mycket. När jag träffar Joakim Axelsson och Patrik af Jochnick har de varit ute på banan i 30 timmar och kommit ombord på briggen för en snabb lunch. Vi befinner oss då utanför Ornö.

– Nu har vi sprungit och simmat större delen av skärgården. Det har varit jobbigt i mörkret. Vi var ute på någon ö där det varken fanns vägar eller stigar. Det var upp och ner, träd som fallit och genar som stack hit och dit, säger Joakim Axelsson.

– Man kör med pannlampa, karta och kompass. Det gäller att ta det försiktigt när det är mörkt och blåser. Man får så gott man kan försöka ta reda på vart man ska, säger Patrik af Jochnick.

Men den stora utmaningen ligger fortfarande framför dem: sex kilometer över Danziger gatt till Landsort.

– Springa i mörker har jag testat, men att simma ute på öppet hav när det är becksvart, det har jag aldrig gjort tidigare, säger Joakim Axelsson.

Om arrangörerna lyckas uppfylla sina höga ambitioner så finns förutsättningarna för att detta kan bli en riktigt stort, inte minst eftersom man även har tv-team som spelar in material till en Netflix-serie. När jag pratar med Thomas Ogander efter loppet säger han att gensvaret varit överväldigande. Trots att det endast var ett testlopp har människor från 48 nationer följt dem och sett de filmer som släppts. Uppmärksamheten kan ge forskarna ökade möjligheter att nå ut till en bredare publik med sina frågor.

