Miss kan göra stiftelsens beslut ogiltiga

Skärgårdsstiftelsens styrelseordförande har inte justerat styrelsens protokoll. Det kan leda till att de beslut som fattats på mötena inte får verkställas. Samtidigt struntar stiftelsen i att lämna ut ett flertal allmänna handlingar utan att motivera varför.

För att få inblick i den pågående omorganisationen av Skärgårdsstiftelsen har Skärgården begärt ut en rad allmänna handlingar från stiftelsen. Bland annat samtliga styrelseprotokoll från år 2022 men de har stiftelsen inte lämnat ut med förklaringen att de ännu inte justerats. Inte heller styrelsemedlemmarna har fått justerade protokoll.

I måndags uppgav Elisabeth Thand Ringqvist (C), styrelseordförande i stiftelsen, att hon inte minns om hon skrivit under protokollen eller inte. Dagen därpå medger Thand Ringqvist att hon missat att justera handlingarna men säger att hon samma morgon justerat ett av två protokoll. Nu väntar hon på att en av Skärgårdsstiftelsens två vice ordförande också ska justera dem. Konsekvensen av att handlingarna inte justerats kan bli att besluten som tagits under mötena inte får verkställas.

– En ledamot har en ovillkorlig rätt att få ta del av styrelsens protokoll, säger Henning Isoz, expert på stiftelselagen, f.d. hovrättsråd och rättssakkunnig i Regeringskansliet.

Enligt honom kan en styrelseledamot som inte fått ett justerat styrelseprotokoll, eller som invänder mot riktigheten av påstådda beslut i ett styrelseprotokoll, anmäla detta till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för stiftelser. Det kan leda till att myndigheten förbjuder att besluten verkställs.

Skärgården har också begärt ut en rad andra handlingar från stiftelsen. Bland annat protokoll från styrelsens arbetsutskott och vd Anna Waxins anställningsavtal. Flertalet av handlingarna lämnas dock inte ut. Oftast utan någon motivering medan stiftelsen betraktar andra handlingar som ”arbetsmaterial” varför inte heller de lämnas ut.

Av Skärgårdsstiftelsens arbetsordning och delegationsbestämmelser framgår att styrelsen är ansvarig för alla beslut som fattas i stiftelsen. Liksom att beslutanderätt som delegeras till vd endast ska avse ärenden som ”inte är av principiell karaktär eller av större vikt”.

I en kommentar säger Erik Lidman, docent och lektor i aktiebolags- och aktiemarknadsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm:

– Om det här var ett aktiebolag skulle jag som vd akta mig för att genomföra förändringar utan stöd av undertecknade styrelseprotokoll.

Text: Thabo 'Muso och Lasse Söderman

Fakta