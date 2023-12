Norrtälje kommun polisanmäld efter dålig snöröjning

Försenade bussar, hemtjänstbilar i diket och underlag som liknar skoterleder. Så har det sett ut på vägarna på Blidö senaste veckan. Kommunen har nu blivit polisanmäld på grund av bristande underhåll.

Enligt regelverket ska de statliga vägarna på öarna plogas inom sex timmar efter att snöfallet upphört om det ligger mer än tre centimeter snö på vägarna. Trots det har vägarna på Blidö senaste veckan, enligt öbor, varit närmast oframkomliga. Bilar och bussar har kört fast i snömodden eller hamnat i diket. En del bussar i kollektivtrafiken har inte kört ut till Yxlan och Blidö utan vänt i Furusund. I sociala medier kallas vägarna för ”skoterleder” och trafikfarliga. Helia Liljeroth, har nu polisanmält Norrtälje kommun, som hon menar är ansvarig, för framkallande av fara för annan.

– Går man längs med vägen när alla bilar kommer från färjan räcker det med att någon får lite sladd för att man ska bli påkörd. Det är ingen lek, det är riktigt farligt. Ytterst ansvarig är kommunen, säger Helia Liljeroth.

Helia Liljeroth säger att plogbilar har plogat men att det inte gjorts på rätt sätt.

– De som har plogat vägarna har bara krafsat på ytan. Nu är det töväder och då har allt körts loss. Det är guppigt och löst, som att köra i ett paket smör. Jag är uppvuxen i Östtyskland, det känns lite som det var då, säger hon.

Hemtjänsten på Blidö har med god planering lyckats utföra sina uppdrag även om det varit besvärligt.

– Jag kom precis nu från Furusund, det går knappt ta sig fram. Jag är livrädd när jag får möte. Jag vågar inte gå ut i kanten av vägen. Vägen är under all kritik, säger Anki Wiberg, sköterska på hemtjänstföretaget Äldreliv, när Skärgården når henne under måndagen.

Anki Wiberg berättar att en av deras bilar under dagen fått dras upp ur ett dike.

Natten mot tisdagen innebar minusgrader och många befarade att vägarna skulle bli ännu värre, men på tisdagsmorgonen var plogbilar ute och skrapade vägen. Tidigare kunde lokala entreprenörer på ön själva bestämma när vägarna skulle plogas, men i år måste de vänta på beställning från Svevia. Skärgården har sökt ansvariga vid Trafikverket, Svevia och Norrtälje kommun, men inte fått svar innan tidningens pressläggning.