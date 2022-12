Nu får kunderna nyckel till butiken

ICA Blidö stängde som vanligt 18.00 i måndags – men öppnade vid samma klockslag för självbetjäning dygnet runt. ICA To Go har kommit till ön och nyheten lockade nyfikna kunder att testa.

– Alla var bara positiva. Många tyckte att det var spännande också, säger Alle Andersson, ICA-handlare.

För att kunna handla utanför ordinarie öppettider behöver du ladda ner appen ICA To Go. Med appen kan kunderna öppna dörren till butiken och skanna de varor de vill köpa – dygnet runt. De enda varor som inte är till försäljning utanför bemannade öppettider är sådana som har åldersgräns och kräver ID-handling som tobak, öl, apoteksvaror och spel. Tio kunder plus ett sällskap kan gå in samtidigt i butiken, som är noga övervakad.

Alle och Maggan Andersson som driver ICA Blidö var på plats under de första timmarna av måndagspremiären och såg till att allt fungerade och svarade på frågor. Tolv personer dök upp under den tiden.

– Det har funkat bra. Sedan ser jag att i alla fall en till varit inne efter att vi gick. Den personen har inte larmat och verkar ha kommit ut, skrattar Alle Andersson.

Projektet har kostat närmare en miljon och Länsstyrelsen i Stockholm har bidragit med ett stöd om 720 000 kronor.

– Det var tacksamt för annars hade det inte varit möjligt.

ICA Blidö har samma bemannade öppettider som tidigare och personalen påverkas inte av det nya systemet.