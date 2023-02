Nu finns väl ingen ursäkt längre?

KRÖNIKA. På 1800-talet kommunicerade man i skärgården med hjälp av optiska telegrafstationer utplacerade på höga höjder med fri sikt. Från ytterskärgården kunde viktiga budskap på bara någon timme skickas hela vägen in till Stockholm. Metoden användes i ungefär 100 år innan den var helt ersatt av den elektriska telegrafen. Men den optiska kommunikationen var inte uträknad utan har tagit revansch, denna gång i form av ljussignaler i glas- eller plastfibrer, så kallad fiberoptik, som är den teknik som används vid bredbandsuppkopplingar. 2015 kopplades de första kunderna på Möja upp, därefter har många andra projekt slutförts, bland annat kring Blidö och i Värmdö och Haninges yttre skärgård. Betydelsen av fiberuppkopplingarna på öarna kan knappast överskattas. Under pandemin strömmade människor ut till sina fritidshus eftersom bredbandet gjorde att man kunde arbeta hemifrån. Vissa av ö-butikerna hade enorma ökningar i omsättning under höst och vinter. Fler människor i skärgården året runt gav också en ökad efterfrågan på olika kringtjänster som båttaxi, reparationer, underhåll och annat. Ett jättelyft för många öar som kämpar för att behålla grundläggande service.

Vissa områden har dock hamnat på efterkälken, bland annat Värmdös inre skärgård där hundratals fastighetsägare länge fått vänta på bredband. Glädjande nog kanske det vänder nu. Om företaget Global Connects planer går i lås kommer man redan i vår att börja dra fiber till ett stort antal öar i Värmdös och Vaxholms kommuner. Något som gör företaget till en av de största nätägarna i skärgården. Uppkopplingarna kommer förhoppningsvis att innebära ett stort uppsving i områdena. Butikerna kommer att få stabilare nät och det är inte är otänkbart att vissa husägare överväger att flytta ut permanent till sina fritidshus, så viktigt är bredband idag. Mobila nät kan fungera bra, men är långsammare, har begränsningar i datamängder och kan inte jämföras med fiber. Många familjer vill ha snabba och obegränsade nät, inte bara för jobbet skull, utan även för att ta del av tv, spel eller filmer.

Bredband är såklart inte är det enda som krävs för att människor ska bosätta sig i sina fritidshus. Förhoppningsvis kommer politiker i kommun och region att ta fram vettiga förslag som underlättar för människor att flytta ut, men öar som Sollenkroka ö och Gällnö ligger bara minuter bort med båt från fastlandet. Kan det bli enklare egentligen? Har du hus där finns det väl inga ursäkter längre, det är bara att börja packa!