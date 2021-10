Nya matvaruleverantörer i skärgården möter kritik

Allt fler matföretag erbjuder eller planerar att erbjuda skärgårdsleveranser av matvaror med allt från ribbåtar och vattenskotrar till drönare. Men flera av de lokala handlarna är kritiska mot orättvisa villkor och det finns en oro för att ö-butikernas verksamheter ska hotas.

Sedan 2015 har Mathem erbjudit skärgårdsleveranser och från hösten planerar såväl Picsmart som Foodora att börja konkurrera om skärgårdskunderna. Skärgårdshandlarnas ordförande Michael Vinell, som driver sommarbutik på Finnhamn, tror inte att de nya aktörerna kommer att konkurrera ut de mindre ö-butikerna.

– Som enskild skärgårdshandlare är det självklart tuffare att få konkurrens på en väldigt kort säsong, då vi ska dra in hela vår årsomsättning. Kärnöarna kommer nog att behålla sina kunder på landbacken, tappet kan bli hos båtfolket som lika gärna kan ligga kvar i sin vik och få matleverans istället för att åka med båten till en kärnö för att handla till ”bra”priser, säger han och fortsätter:

– Men vill du ha din lokala handlare imorgon för att köpa en liter mjölk så måste du handla en hel matkasse idag. Handlarna kan aldrig överleva en kort säsong med enstaka mjölkköp. Det finns ingen ekonomi i det och då stänger handlaren. Då måste skärgårdens besökare förlita sig helt på e-handeln och den körs bara under den lukrativa säsongen.

– I värsta fall kan detta sluta med att de som bor i skärgården inte kan handla alls under lågsäsong för att butikerna blivit utkonkurrerade av aktörer som bara vill plocka russinen ur kakan, menar Michael Vinell.

Calle Hamacher, ägare av Runmarö lanthandel som tillhör kedjan Tempo, ser inte de nya aktörerna på marknaden som något direkt hot, då hans fast- och fritidsboende kunder gärna kommer in i butiken och handlar.

– För vår skull är jag inte så orolig. Jag tror däremot att de kan bli ett hot mot butikerna som ligger nere vid vattnet och lever på båtfolket, säger han.

På Runmarö lanthandel har just e-handeln blivit räddningen i tuffa tider. Butiken levererar matvaror via Waxholmsbolaget till alla öar som har trafik via Styrsvik. Redan innan pandemin hade man skapat en struktur för e-handel på hemsidan, men det blev först i början av 2020 som projektet sjösattes då behovet av hemleveranser blev akut. Tack vare att många under året har handlat online har butiken kunnat hålla sig flytande året om.

Någonting Calle Hamacher ifrågasätter är huruvida företagen följer alla regler kring mathantering när det gäller exempelvis kyl- och frysvaror. Han anser att alla företag borde verka på samma villkor.

– Vi som driver ö-butiker är jättehårt övervakade från start till mål, men det verkar inte finnas någon kontroll alls från Miljö och hälsomyndigheten av de här nya transportföretagen. Kommunen verkar inte förstå vems bord det ligger på. De hänvisar till att det är kommunen som företaget ligger i som ska utföra kontrollerna, men de här företagen ligger vad jag vet inte i Värmdö kommun, även om de bedriver sin verksamhet här, säger han.

En annan sak som de lokala handlarna är kritiska till är de nyetablerade företagens brist på miljötänk. Michael Vinell anser att det är onödigt att forsla mat med andra färdmedel än stora godsfärjor ut till skärgården.

– Jag driver ju min verksamhet i ett naturreservat och här tänker vi på miljön från a till o. Att köra matkassar med ribbåtar och vattenskotrar är inte miljöhållbart och det är inte hållbart ekonomiskt i det långa loppet. Jag tror att det är en PR-fråga – du vill synas på sommarsäsongen ute i Stockholms skärgård därför att det finns en kapitalstark grupp här, säger han.