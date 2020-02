Öbor blev strandade på grund av högvattnet

Vattenståndet var i söndags ungefär 75 centimeter över det normala, vilket gjorde att fartyget Yxlan inte kunde anlöpa bryggorna Östernäs, Söderöra eller Gräskö. Gräsköborna blev strandade.

– Jag har varit tvungen att ta semester idag och jag får ingen annan form av ersättning för det här, sa Gräsköbon Agnetha Jansson i måndags.

Redan i förra veckan med vattennivåer på 60-70 centimeter över det normala ställdes trafiken till Östernäs in och passagerarna på linje 28 fick kliva av i Köpmanholm istället. Men på måndagen ställdes även bryggorna Söderöra och Gräskö in. Söderöraborna hade möjlighet att boka fartyget Hemfjord för transport från Bromskär, men Gräsköborna blev strandade. Då hade Stockholm 65 centimeter över det normala och prognosen för tisdagen var 105 centimeter, men lokala observationer tyder på att nivån kan ha legat omkring 100 centimeter redan under helgen.

– Jag åker iland idag och har ordnat övernattning resten av veckan i Norrtälje. Gubben som stannar kvar har mat och jag hoppas jag kommer hem på fredag. Det här blir ju problem med både mat och sjukvård, sa Agnetha Jansson på måndagen.

De har på elva år aldrig varit med om att trafiken ställts in på grund av högvatten.

– När de har haft andra båtar har det ju gått bra.

Hon och sambon sköter postutdelningen på Gräskö, som nu uteblir.

– Waxholmsbolaget har inte sagt till Postnord att båtarna är inställda så det har vi fått sköta.

– Vi hade ingen kännedom om detta, varför vi tar med oss informationen i vårt fortsatta arbete, säger Aleksander Krajisnik på trafikförvaltningens pressavdelning.

Förvaltningen och Blidösundsbolaget menar att problemet inte ligger hos fartyget Yxlan, utan beror på att Östernäs med flera bryggor är lägre än standard. De menar att situationen är unik och att man inte upplevt liknande högvatten under så lång tid förut.

– Ser man tillbaka i tiden är det också ovanligt att vi har stängt av Östernäs brygga, säger Elin Lindström, presskommunikatör på trafikförvaltningen.

Waxholmsbolaget ordnade en tillfällig lösning för Gräsköborna på tisdagen genom att sätta in en båt från Gräskö till Räfsnäs. Flera öbor menar att exempelvis Skraken inte skulle ha några problem att anlöpa Östernäs trots det höga vattenståndet.

– Vi har inte undersökt möjligheterna med Skraken, hon ligger i Stockholm för tekniskt underhåll. Men vi har tittat på andra fartyg som också får samma problem. Räfsnäs Sjötrafik kan inte heller gå in i Östernäs med sina fartyg, säger Niklas Oscarsson, affärschef på Blidösundsbolaget.

Hur mycket lägre vatten krävs för att kunna anlöpa Östernäs?

– Det kan jag inte svara på rakt av, säger Niklas Oscarsson.

Trafikförvaltningen följer vattenståndet och uppdaterar löpande om trafikförändringar ombord på fartygen, på sin sajt, i appen samt via kundtjänst och sociala medier.

Fakta/Högsta uppmätta vattenståndet i Stockholms skärgård

Forsmark +143 cm 2007-01-14

Stockholm +117 cm 1983-01-18

Landsort +95 cm 1983-01-18

Källa: SMHI