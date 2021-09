Ökad produktion av eldrivna bärplansbåtar

Lidingöföretaget Candela lanserar en ny eldriven bärplansbåt som har längre räckvidd och är tystare än tidigare modell. Båten kommer att bli företagets första massproducerade båt.

Candela skalar nu upp sin produktion av eldrivna bärplansbåtar till betydligt högre nivåer än tidigare. Enligt sajten Bloomberg söker företaget finansiering av en fabrik som inledningsvis ska kunna bygga 400 båtar per år av den nya modellen Candela C-8. Båten liknar föregångaren C-7, men har bland annat fått en ny form och en ny 45 kw-motor som sitter på ett bärplan under båten, allt för att få så effektiv drift som möjligt. Företaget utlovar att båten ska kunna köra 50 nautiska mil i 24 knops fart och att batteriet ska kunna laddas på två timmar. Båten rymmer åtta personer och har sovutrymmen och toalett. Företaget uppger att leveranser av den nya modellen börjar under våren 2022. Att köpa en C-8 kommer att kosta omkring 290 000 euro, motsvarande 3,7 miljoner kronor inklusive moms.

På Facebook skriver grundaren Gustav Hasselskog att man åtta timmar efter lanseringen av Candela C-8 sålt 35 båtar, ungefär lika många som man sålt av den tidigare modellen totalt. Enligt Bloomberg tror dock företaget att marknaden för eldrivna passagerarfartyg kommer att växa snabbare än den för fritidsbåtar. Candela utvecklar just nu fartyget P30 som planeras gå i trafik i Stockholms skärgård och man för samtal med 45 olika städer om leveranser av passagerarfartyg.