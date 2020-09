Ökat tryck för Stockholms ambulanshelikoptrar i sommar

På grund av coronapandemin har många i år valt att semestra på hemmaplan. Detta har resulterat i att regionens ambulanshelikoptrar fått rycka ut rekordmånga gånger – en ökning med 36,6 procent.

Region Stockholm sätter vanligtvis in ytterligare en ambulanshelikopter under sommarmånaderna från 15 maj till 15 augusti för att förstärka kapaciteten då skärgårdens befolkning ökar kraftigt. I år fick extrahelikoptern börja jobba redan den 15 april. Totalt under perioden ökade antalet utryckningar med 36,6 procent – från 1441 stycken år 2019 till 1969 stycken i år. Dock har inte antalet mest akuta ambulansuppdrag, som gäller misstänkt livshotande tillstånd, ökat från föregående år, enligt Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm.

– Huvuddelen av uppdragen är fortsatt prio 1 där det handlar om den svårt sjuka patienten. Under sommarperioden breddas dock patientunderlaget och prio 2- samt prio 3-uppdrag förekommer i större utsträckning givet att fler personer vistas på öar och till sjöss, säger han.

I april berättade tidningen Skärgården att en särskild lösning i form av en kuvösliknande bår har tagits fram för att förhindra att helikopterbesättningen utsätts för smitta. Ändå har få av ambulanshelikopterns utryckningar i sommar rört patienter med misstänkt covid19-smitta.

– Dessa patienter har företrädelsevis transporterats med ambulans och få sådana fall har varit aktuella på områden utan vägförbindelse. Sekundäruppdrag med Covid-19-sjuka patienter för transport mellan sjukhus, har skett med intensivvårdsambulans, säger Patrik Söderberg.

Redan förra sommaren såg man en stor ökning av antalet utryckningar. Hur kommer det att se ut i framtiden, kommer det behöva tillsättas fler helikoptrar då allt fler vistas i och bosätter sig i skärgården?

Patrik Söderberg utesluter inte att det kan komma att ske.

– Behovet av helikopterkapacitet analyseras löpande. Givet ökningen på senare tid, planeras för närvarande en fördjupad utredning av behovet.

Fakta/Uppdrag ambulanshelikopter

År månad Antal ärenden perioden 15 maj – 15 augusti

2019-05 217 (från 15 maj)

2019-06 472

2019-07 528

2019-08 224 (till 15 augusti)

2020-05 241 (från 15 maj)

2020-06 657

2020-07 713

2020-08 358 (till 15 augusti)

Fakta/Helikopteruppdrag för öar inom Stockholms län (maj-aug)

Från område Ärenden 2019 Ärenden 2020

Ekerö öar 13 12

Lidingö öar 1 2

Norrtälje öar 86 103

Nynäshamn öar 4 5

Vaxholm öar 15 16

Värmdö öar 142 113

Västerhaninge öar 72 69

Österåker öar 104 79

Totalt 437 399