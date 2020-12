Oreda i Seastop Harös budget

En blandning mellan privata utlägg och kommunala bidrag gör att budgeten för Seastop Harö kräver en översyn.

– Fakturaunderlaget är undermåligt. På alla fakturor står det bara a-conto och kommunen har bara betalat ut utan detaljer, säger Tommy Månsson, ordförande i Harö-Hasslö intresseförening.

Skärgården har tidigare rapporterat att gruppen för Harö Livs bevarande menar att Värmdö kommun på en rad punkter inte följt Seastopavtalet på Harö. Seastopprojektet syftar till att utveckla 18 små hamnar för att lyfta servicenivån och stödja turismen i Stockholms, Åbos och Ålands skärgårdar. Gruppen har försökt föra en dialog med

Värmdö kommun, som undviker och vägrar lämna svar på sakfrågor och inte lämnar ut fakturor med specifikationer. Kommunen har lämnat bygglov på felaktiga lagrum samt avvisat de tillsynsanmälningar som inkommit.

”Problemet Harö” togs upp på Värmdös skärgårdsråd häromveckan. Tommy Månsson deltog och säger att det framkom av Ann-Christin Rudströms föredragning att kommunen uppmärksammat att projektet är en blandning mellan privata utlägg från Gummerholmen AB som ägs av Carl Michael Augustsson och det som ska gå i Seastopbudgeten.

– De har beslutat att ta bort yogastudion från budgeten och de håller på att titta på de andra delarna, vad mer som ska plockas bort. Vi har försökt få ut underlagen med fakturor. Det som Carl-Michael Augustsson har fått är 1,6 miljoner och det gällde bara yogapaviljongen, vet vi utifrån underlaget vi fått tidigare av Deshira Flankör ((M), kommunstyrelsens ordförande) och Mats Örblom (projektledare Seastop), säger Tommy Månsson.

Ann-Christin Rudström dokumenterar och rapporterar till Central Baltic. Hon är även ordförande i styrgruppen för Seastopp men vill inte bekräfta att just yogastudion strukits från budgeten.

– Grundutmaningen generellt är att det ofta finns olika uppfattningar om hur en plats kan och bör utvecklas. Så som jag har uppfattat situationen kring det som byggts i området, såväl kopplat till Seastop som övriga byggnationer, är att det bland annat rör sig om tillgängligheten till området, känslan av att det inte är allmäntillgängligt utan mer för privat bruk. Detta ska således självklart vara tillgängligt för alla och det är möjligt att det tydligare behöver framgå på platsen.

Hon menar att Gummerholmen AB i stort levererat enligt överenskommelse utifrån avtal och offert.

– Kommunen har godkänt de fakturor som rör servicehusen och brygga med mera. Att avtalande part också har gått in med privat finansiering innebär att mer har kunnat tillföras.

Oavsett hur det har finansierats ska det kunna användas av allmänheten. Fakturorna saknar inte specifikationer utan utmaningen är att utläsa exakt vad som har finansierats via Seastopprojektet och privat finansiering. Det innebär att kommunen nu har dialog med Central Baltic för att se vilka lösningar som kan göras. När vi vet utgången av detta får vi fortsätta diskussion med Gummerholmen AB avseende kostnadsfördelning och ansvar.

Ansvarig myndighet, The Board of Regional Council Southwest Finland, bekräftar att de nu utreder anmälningarna som kommit in från gruppen och andra privatpersoner på Harö. Om deras utredning visar att medel använts till annat än det som framgår av kontraktet med Värmdö kommun kommer medel inte att betalas ut.