Östernäs brygga ska få sin väntkur i vår

Sedan 2017 har boende på Gräskö, Norröra och Söderöra hoppats på att få en väntkur på den blåsiga bryggan vid Östernäs. Efter många vändor där ärendet bollats runt mellan olika tjänstemän inom Norrtälje kommun ser nu kuren äntligen ut att kunna vara på plats i början av nästa år.

Tidningen har under flera år följt ärendet och så sent som i juli i år fanns fortfarande inga klara besked angående väntkurens tillblivelse. Stötestenen har dels varit att man behövde söka tillstånd från Trafikverket då kuren delvis ska ligga på deras väg, dels att man behövde hitta en förening som kunde ta på sig ansvaret för ägarskap och underhåll. Gräskö Fastighetsägareförening åtog sig sedan uppdraget. Något tillstånd från Trafikverket visades inte behövas då byggnaden skulle hamna tillräckligt långt från vägen. Föreningen har även kommit överens med markägaren Östernäs byalag om utformningen av väntkuren. Gräskö Fastighetsägareförenings ordförande Jan Pettersson är lättad över att man äntligen kan gå vidare med planerna.

– Det var ju många turer innan man kom dit. Men nu har Norrtälje kommun sagt ja till att finansiera det hela och så sent som igår fick vi in det senaste underlaget på kostnaden. Nu ska vi sammanställa alltihop och skicka in det till Norrtälje kommun. Sen är det väl egentligen bara att sätta igång att bygga, säger han.

Jan Pettersson gissar att bygget kan starta i början av nästa år och att kuren kan stå färdig någon gång i februari-mars.

På kommunen inväntar man nu underlaget för att kunna betala ut bidraget till föreningen.

Finns det inga fler hinder nu för att planerna ska kunna förverkligas?

– Inte vad jag vet iallafall. Vad jag vet har de kommit överens med dem som äger marken och med Trafikverket och fått de beslut som behövs. Nu går vi bara och väntar på specifikationen, säger exploateringsingenjör Erik Klockare.