Östersjön – Darwins drömhav

KRÖNIKA. När dagens Östersjön bildades för cirka 8 000 år sedan var det enbart ett fåtal arter som vandrade in, det bräckta vattnets låga salthalt var väl helt enkelt inte i allas smak. Men med tiden har arter som blåmussla och sill anpassat sig och lyckats ta sig från Nordsjöns salta vatten ända upp till Bottniska vikens närmast söta vatten. En enorm förändring för djuren. Många arter har på vägen skapat genetiskt unika lokala populationer anpassade till de olika miljöer som finns i Östersjön. Till exempel har alla våra älvar tidigare haft unika populationer av laxar. De genetiska förändringar som krävts för växter och djur att anpassa sig har skett extremt snabbt. Det gör Östersjön till närmast ett drömobjekt för evolutionsforskare. Forskare vid Göteborgs universitet kallar Östersjön för ”det perfekta laboratoriet” och ett svenskt Galapagos (den plats där Darwin utvecklade sina teorier kring naturligt urval). Hade Darwin levt idag hade han kanske tagit en tur till skärgården istället!

Men Östersjöns relativt små populationer gör att de genetiska variationerna oftast är mindre än på andra platser och det är ett stort problem eftersom arterna då kan få betydligt svårare att, till exempel, anpassa sig till klimatförändringar. Forskare har därför i flera års tid försökt förklara vikten av att bevara våra olika fiskbestånd och den genetiska mångfalden för beslutsfattare. Tyvärr har man inte fått något större gehör. Nyligen rekommenderade internationella havsforskningsrådet ICES att fisket på strömming i Bottniska viken i år kan öka med 80 procent, utan någon hänsyn till de genetiskt olika populationerna. Bedömningen gjordes samtidigt som desperata kustfiskare vittnade om katastrofalt dåliga fångster. Den ökade kvoten har, med all rätt, väckt starka reaktioner. Förra veckan skickade fyra länsstyrelser längs Norrlandskusten in en skrivelse till näringsdepartementet med en vädjan om att under delar av året införa ett fiskestopp för strömming i södra delarna av Bottenhavet. Även forskare vid Stockholms och Uppsala universitet har nyligen gått ut och varnat för de stora skador på fiskbestånden som kan uppstå med de höjda kvoterna. EU:s ministerråd träffas i oktober för att besluta om kvoterna för nästa år, det är viktigt att de då beslutar att begränsa fisket. När kustfiskare, länsstyrelser, forskare och fiskproducenter alla skriker samma sak så får man hoppas att även ministrar kan kunna uppfatta varningen.