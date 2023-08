Ovälkommet väderfenomen

Vips så var sommaren över för den här gången. Den vi väntat på, planerat för och längtat efter under de långa, kalla, höst- och vintermånaderna men nu är alltså mörkret tillbaka igen. Även om det är i tidigaste laget för en summering är prognosen tydlig: vädermässigt kommer sommaren 2023 inte att gå till historien som den varmaste någonsin trots att den inleddes med torka och ovanligt höga temperaturer. Under hela maj och juni fick vi bara två regndagar på ön. Vattnet tog slut i tunnorna, växterna slokade medan väderorakel siade att det skulle bli en lika het sommar som 2018 men tji fick de. Knappt hann vi svälja den sista stjärten av midsommarsillen förrän kulingar och störtregn blev högsommarvardag. Det sista hoppet om en solsemester spolades slutligen bort när ovädret Hans drog in över landet med sina 25 443 blixtar och extrema skyfall.

Semestern står och faller inte med väderleken invänder säkert en och annan men faktum är att den gör det för många. Eller snarare: de flesta försöker optimera sin korta ledighet och göra den så perfekt som möjligt. Det ska vara extra allt: minnesvärda upplevelser, utsökt mat, skön avkoppling och bästa vädret. Trots att Svenska högarna vann solligan även i år (528 soltimmar) räckte det inte för att semesterfirarna skulle våga chansa på båtsemester i skärgården. Många valde att åka på charterresor fast södra Europa plågades av extremhetta och de hemestrande tycks ha föredragit andra landsändar än skärgården. Det bekräftas delvis av Sjöräddningssällskapet som haft en ovanligt lugn sommar. På sidan 9 i dagens tidning säger Tomas Walestrand, RS Ornö:

– Det har varit extremt lite båtar i vikarna och så har det varit nästan hela sommaren.

Säkert bidrar även andra faktorer till att besökarna vänder skärgården ryggen. Till exempel de skenande bränslepriserna och Sveriges unikt stenhårda sjöfyllerilag men definitivt är vädret helt avgörande.

För öarnas krögare, butiker, pensionat liksom många andra entreprenörer kan en regnig sommar vara förödande. Det är under sommaren, framför allt under juli då de flesta har semester, som öarnas näringsidkare måste dra in merparten av förtjänsten för att få affärerna att gå ihop. Exempelvis uppger föreståndaren för handelsboden på Rödlöga att öns tillfälliga besökare står för

närmare 70 procent av rörelsens försäljning.

Turistnäringen, som spås öka stort i skärgården framöver, borde förhålla sig mer nyktert till de uppenbara konsekvenser som dåligt väder för med sig. Är det ens rimligt att tro att turistsäsongen kan förlängas till långt in på senhösten när besökarna flyr redan i juli?