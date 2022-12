Ropet på hjälp från Kina 

KRÖNIKA. För tre år sedan hade jag ett par gäster från Kina på besök på Nämdö. Vi vandrade längs den fina stigen över Skärgårdsstiftelsens mark och i Långvik stannade vi till och åt lunch.

Paret var nyfikna på allt svenskt och allt som hade med skärgården att göra. De återkom till naturen och friheten att kunna ströva runt nästan obegränsat i skogen och längs havet.

De utmärkte sig också genom att de vill pröva surströmming. Jag varnade dem, men kvinnan bara log: ”Vi är vana med stark mat.”

Efter provsmakningen var hennes leende något stelare och när jag frågade henne hur hon tyckte surströmmingen smakade svarade hon: ”it’s ok, but never again.”

Efter vandringen tog paret båten till stan och jag fick senare ett meddelande med ett tack för guidningen. Där upphörde vår kontakt.

Till förra veckan. Då kom ett nytt meddelande. Kvinnan berättade att hon hade tittat på bilder från resan 2019 och längtade så mycket efter den frihet hon hade känt i naturen runt Stockholm och den där dagen i skärgården.

Det var ingen plötslig nostalgisk ingivelse. I Kina är pandemin och de hårda restriktionerna kring den inne på tredje året.

Folk är desperata. Inte minst den övre medelklass som fått smaka på resor och frihet. De känner att de berövats all frihet (och många även sina jobb).

För den här kvinnan, som jag egentligen inte känner, har hoppet om att få återse en ö i den svenska skärgården varit en av de saker som hållit hennes mod uppe under alla nedstängningar. Hon berättar om hur hon ibland tagit fram bilderna från den där dagen på Nämdö och drömt sig bort till livet innan pandemin.

Inför sommaren 2022 trodde hon att det äntligen var över, att hon skulle få återse den svenska naturen. Men nu gäller nya restriktioner.

”Jag orkar inte längre,” skrev kvinnan. ”Jag vill inte att mina barn ska växa upp så här.”

Hon pratar om att emigrera. Till Sverige. Till skärgården. Kanske är det bara ett uttryck för den desperation hon känner, kanske är det konkreta planer. Jag vet inte.

Hon ställde frågor som jag inte kan svara på så jag förmedlade kontakten till en person som kan ge henne bättre råd.

Berättelsen om den kinesiska kvinnan visar hur unik och värdefull skärgårdsnaturen är.

Den visar också hur känslan från ett besök i den svenska skärgården kan vara så stark att den hjälper en person på andra sidan jordklotet genom flera svåra år under en pandemi.