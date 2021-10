Så blir sjötrafiken 2022

Nu har trafikförvaltningen i Region Stockholm klubbat förändringar i kollektivtrafiken för nästa år. För sjötrafikens del innebär det bland annat att sensommartrafiken på helger till Utö dras in, nya bryggor på Vaxholmspendeln och fler turer mellan Nynäshamn och Ålö.

I dokumentet T22, trafikplaneringen för SL:s och Waxholmsbolagets trafik för nästa år, läggs flera förändringar fram som berör sjötrafiken.

Vad gäller pendelbåtlinjen mellan Strömkajen och Vaxholm kommer även den snabbgående 83X att trafikera Telegrafberget och även Nacka strand vintertid, givet att den bryggan byggs om. Trafiknämnden har även beslutat att förlänga försöksperioden för linjen till och med hösten 2023.

– Vi kan se att den varit väl använd trots att det varit pandemi, och tolkar nu i halvtid det som ett lyckat försök. Nu ska vi följa utvecklingen när det blir mer arbetspendling igen, säger Michaela Haga (C), ordförande i sjötrafikutskottet.

I Vaxholm kommer Kastellet läggas till som stopp på ett antal turer på linje 4 och 5 eftersom linfärjan inte längre kommer att trafikera bryggan.

Nordsydlinjen ska ses över för att öka linjens attraktivitet.

– Den behöver skruvas på för att fler ska hitta dit, både i de södra delarna för att förstärka bytespunkterna och i norr med kopplingen till Norrtälje, säger Michaela Haga.

Fejans brygga har varit i riskzonen att stängas då den är i dåligt skick. Nu kommer den ändå att trafikeras under nästa år.

– Vid en fördjupad kontroll bedömde man att bryggan kan fortsätta trafikeras, men att den kommer behöva underhåll inom en treårsperiod.

Östanå brygga, som stängdes 2020 för reparation, kommer åter att trafikeras när den är klar.

Vintertrafiken med utgångspunkt från Bromskär kommer att ses över. Bryggan kan idag inte trafikeras med djupgående vinterfartyg vilket försvårar möjligheterna till en likartad trafik under årets alla säsonger.

Förändringarna i T22 är del av den löpande uppdatering av kollektivtrafiken som sker årligen i dialog mellan trafikförvaltningen, trafikoperatörerna och kommunerna.

– Det är viktigt att det finns en flexibilitet i systemet. Nu har vi i och med pandemin haft en rätt hög resenärsström framförallt under säsongstopparna, där vissa linjer blivit mer belastade än andra. Då är det bra att kunna styra om trafiken och förstärka där det behövs mer kapacitet, säger Michaela Haga.

Trafikantföreningen nöjd – men kräver bättre planering

– Det ser rätt bra ut överlag, säger Lars Nyberg, ordförande i Skärgårdens trafikantförening, som dock efterlyser bättre framförhållning gällande bryggavstängningar.

Att man nu kommer att trafikera Marö på linje 28 är positivt och något som trafikantföreningen länge efterfrågat.

– Nu står det dock att det bara är försöksverksamhet, men vi hoppas att det kommer bli en permanent förändring, säger Lars Nyberg.

Att trafiken på linje 89 förstärks med fler fartyg och att förslaget om att dra in Norrskärs veckoslutstrafik försvunnit från T22 efter remissrundan lyfter man också som positivt.

Något man dock tycker är mindre bra är att helgtrafiken mellan Strömkajen och Utö under sensommaren dras in.

– Det sägs ju vara på grund av lågt resenärsantal, men det är olyckligt med hänsyn till verksamheterna på Utö, menar Lars Nyberg.

Han beklagar även att ingenting nämns om återupptagning av trafiken på Björkviks brygga, som upphörde efter reparationen av bryggan 2019.

– Det innebär bekymmer för Nämdöborna. Sista turen från Stavsnäs går 15.10 på fredagar, det är för tidigt.

Trafikantföreningen lyfter även att det rent allmänt är olyckligt att trafiken kan dras in med kort varsel på bryggor som inte uppfyller säkerhetskraven på grund av underhållsbehov. I år lyfts till exempel Duvnäs brygga på Yxlan och Fejans brygga där detta kan bli aktuellt.

– Det måste finnas en bättre framförhållning där. Vi vill inte stå hux flux inför fullbordat faktum att bryggor stängs av, som i fallet med Östanå. Det tar tid att hitta finansiering samt projektera och upphandla bryggrenoveringar.

Fakta/Några av förändringarna i sjötrafiken nästa år:

Linje 24 Blidösundet

Östanå brygga som stängdes av 2020, trafikeras åter när bryggan färdigställts och renoveringen avslutats. Indragning av Duvnäs brygga kan komma att ske på kort varsel då bryggans skick innebär risker. Bryggan behöver upprustas för skärgårdstrafikens behov.

Linje 28 Furusund – Gräskö – Söderöra

Trafikering av Marö med enstaka turer som komplement till sommartrafiken på linje 27 genomförs på försök. Marö föreslås anlöpas med linje 28 på enstaka veckodagar samt på helger under isfria perioder. Försöket utvärderas efter säsongen 2022.

Linje 4 Vaxholm - Ramsösund

Norra Tynningö brygga stängs av för ombyggnation hösten 2022. Trafiken till bryggan ersätts av förstärkt trafik till Höganäs brygga (Tynningö) där anslutning till SL-689 kommer att finnas.

Kastellet läggs till som stopp på flera befintliga turer, även på linje 5.

Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund

Telegrafberget införs som ny brygga även för avgångarna som utförs av linjevariant 83X utan att tidtabell eller restid påverkas. Nacka Strand föreslås trafikeras även vintertid under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs.

Linje 12 A/B Lillsved – Norra Ingmarsö

Avgången på onsdag eftermiddag under hösttidtabellen Norra Svartsö – Lillsved - Norra Svartsö dras in på grund av mycket lågt resandeunderlag.

Linje 17 Stavsnäs – Nämdö – Mörtö - Stavsnäs

Linjen utökas på försök under vår- och hösttidtabell med en ny avgång fredagar 13:10 från Stavsnäs till Mörtö med retur till Stavsnäs via Nämdöfjärden. Avgången körs idag endast mån-tor. Utvärderas efter avslutad säsong.

Linje 17-18-19 Stockholm – Saltsjöbaden – södra skärgården

Bryggan Tollare brygga anlöps för skärgårdslinjerna 17-19 mot Nämdö/Ornö/Utö när bryggan och vattenområdet kring denna är färdigställd.

Linje 19 och 20 Dalarö - Ornö

I samråd med Haninge kommun fortsätter en utredning med analys om en kommande justering och omfördelning av trafiken kring Ornö från områden med bilfärja och befintligt vägnät på södra Ornö till områden kring norra Ornö, vilka är i stort behov av trafikutökning och som inte försörjs av annan trafik.

Sensommartrafiken lördagar och söndagar under hösttidtabellens fyra första veckor mellan Stockholm-Saltsjöbaden-Utö dras in på grund av lågt resandeantal.

Linje 22 Nynäshamn – Nåttarö - Ålö

Analys av resandebehov och antalet turer, då det idag finns kapacitetsbrist under vissa dagar och tider av året, främst sommartid och helger under tidig höst. Ny avgång i båda riktningar införs söndagar under hösttidtabellen.

Den kompletta listan över förändringarna i kollektivtrafiken finns på Region Stockholms webb.