Så hanterade skärgårdskrogarna pandemin

Det har varit ett minst sagt annorlunda år för skärgårdens många krogar. Inställda evenemang och ständiga anpassningar utifrån myndigheternas rekommendationer. En sommar med hårdare tryck än vanligt och nu en oro inför ökad smittspridning och ett fortsatt ekonomiskt tapp under nästa säsong. Vi har pratat med några krögare för att ta reda på hur de upplevt pandemins första år.

När pandemin bröt ut i våras var det många deltidsboende som flyttade ut till sina fritidshus i skärgården och efterfrågan på service på öarna ökade. Det blev många skärgårdskrogars lycka. Wikströms Fisk på Möja upplevde ett uppsving i april då ”alla rymde ut i skärgården”. På Ingmarsö krog valde många öbor att stötta verksamheten på den nyöppnade Ingmarsö krog genom att handla takeaway. Och på Kyrkvikens Bar & Krog på Ornö hade man den bästa våren på länge.

– Vi har ju en butik också vid krogen och där märkte vi ganska stor skillnad, att det var mycket folk som flyttade ut och körde sin karantän ute på Ornö istället. Under lågsäsongen var det fler som kom och hämtade mat, våra stammisar byggjobbarna till exempel, säger krögaren Helena Falk.

– Men för många andra blev våren ett brutalt inkomststopp. För Blidö Hamnkrog innebar det att alla bokningar från februari och framåt avbokades.

– Stora fester, konferenser, bröllop, allting försvann. Jag valde då att inte hävda avbokningsregler hit och dit utan jag bara gav med mig. Jag förstår ju hur man reagerar, man vågar helt enkelt inte, säger Inger Andersson.

– Även på Finnhamn fick man uppleva att alla konferenser och bröllop raderades från kalendern och fortfarande lyser bokningarna med sin frånvaro. Stina Åbrandt på Wikströms Fisk berättar att de många pensionärsgrupperna som brukar besöka dem i maj uteblev helt.

– Med en sommar då många svenskar valde hemestern framför utlandsresan blev skärgården plötsligt översvämmad av besökare och skärgårdskrogarna kunde då hämta in en del av de förlorade inkomsterna.

– Vi har haft en ganska bra sommar jämfört med tidigare somrar om man tittar på försäljningen. Det har varit fler takeaway, och det har ju varit fint väder så vi har kunnat placera många utomhus med avstånd, säger Madeleine Käglefeldt på restaurang Svängen på Runmarö.

– Från en ganska segstartad säsong, innan man kände sig trygg med att restriktionerna följdes, upplevde Sandhamns värdshus att det från midsommar och framåt när semestern kickade in bara har rullat på. Även på Ornö gick det trögt i juni, men från och med juli var det full fart i fyra veckor. Men många krogar fick ställa in sina årliga, populära events. Båttävlingarna som brukar hållas i samarbete med Blidö Hamnkrog fick avbokas, likaså den traditionella Taubeaftonen på Kyrkvikens Bar & Krog. Och något partyhålligång har det inte varit fråga om på någon av öarna under sommaren. Sandhamns välbesökta After Sail fick ställas in och på Sandhamns värdshus fick puben stänga redan klockan elva.

– I kristider gäller det att tänka utanför boxen och kläcka nya, kreativa idéer. Många av krogarna har kunnat överleva tack vare en utökad möjlighet till takeaway, och på Furusund värdshus skapade man i våras en helglyxpåse med delikatesser för avhämtning. De driftiga tjejerna på Svartsös Örätt tänkte snabbt om när leveransen till arbetsplatserna uteblev och startade istället en webbshop.

– Och även i de mörkaste tider finns det ljusglimtar och positiva inslag. Katarina Vinell på Finnhamn tycker att pandemin gett henne och kollegorna en andningspaus med möjlighet att titta över sina rutiner och vad som kan förbättras. I år har hon exempelvis varit tvungen att dela upp gästerna under frukosten i två sittningar, vilket har skapat mer plats och ett lugnare tempo.

Inger Andersson på Blidö Hamnkrog fick plötsligt fler kompetenta medarbetare då restaurangpersonal blivit entledigad från de stora krogarna och istället sökte jobb i skärgården.

– Det gjorde att jag fick tag på Sveriges bästa personal, de skulle aldrig ha kommit ut till skärgården annars. För gästerna är det jätteroligt, för det är top notch-servis och kök, säger hon.

Men en mycket oviss framtid gör att många restarangägare känner en oro för vad sker nästa år om smittspridningen fortsätter och restriktionerna blir kvar.

– Det är en svår tid och man är mörkrädd för vad som ska komma. Allting som fanns är borta, nu får man leva hand ur mun och jag vet inte riktigt hur jag ska få det att lira hela vägen igenom. Men jag kämpar på, säger Inger Andersson på Blidö Hamnkrog. Även Katarina Vinell på Finnhamn bävar inför kommande säsong.

– Om vi inte får bröllopen i vår heller... den tanken vill jag inte ens tänka. Men vi är ju så lyckligt lottade att vi har många ben att stå på – sjötaxi, hamn, kiosk och lanthandel och ett antal olika boenden. Det enda man kan göra nu är att hålla i pengarna och personaltimmarna och tänka genom allt oerhört noga. Man får verkligen skala ner.

På Sandhamns värdshus säger man att verksamheten kommer rulla på som vanligt så länge det går och att man tror att man passerat den tyngsta delen. Kyrkvikens Bar & Krog planerar också att köra på som vanligt.

– Vi har inga andra tankar, om det inte händer något mer och man bli helt nedstängd. Men fortsätter det som nu ligger vi inte i någon riskzon. Vi har ju också skollunchen för skolbarnen så där har vi en stadig inkomst året om, det betyder jättemycket, säger Helena Falk.