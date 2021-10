Sjöfylleriåtal läggs ner

Åklagaren ansåg inte att det fanns någon anledning att väcka åtal mot den 23-årige båtägaren som ombord på sin segelbåt låg och drev i skymningen utanför hemmahamnen i Vaxholmstrakten förra sommaren.

Åtalet mot den man i 23-årsåldern som enligt Kustbevakningen misstänktes för sjöfylleri har lagts ner. Händelsen inträffade i Vaxholmstrakten vid 22:30 tiden den 10 juli förra sommaren.

Enligt 23-åringen var han och några vänner ombord på hans 7,9 meter långa segelbåt, som låg och drev ett 100-tal meter utanför hemmahamnen väl utanför farleden. Kustbevakningen konfronterade dem då någon hade larmat om en segelbåt som låg och drev.

– Vi hade gått ut 100 meter utanför hemmahamnen där jag vuxit upp och känner farvattnen väl. Det var vindstilla och vi låg där och guppade i solnedgången. Jag hade druckit två 2,8:or öl, säger 23-åringen.

Kustbevakningen konstaterade att han hade 0,14 milligram alkohol per liter i utandningsluften. Gränsen för sjöfylleri ligger på 0,1 milligram. Enligt sjölagen gäller sjöfylleri endast skeppare på båtar som är längre än 10 meter och/ eller går snabbare än 15 knop om det inte är så att den misstänkte är så påverkad att denne inte kan köra båten på ett betryggande sätt. Kustbevakningen bogserade in segelbåten i hemmahamnen och skrev en rapport om misstänkt sjöfylleri. ”Som det framkommer i förundersökningsprotokollet låg segelbåten och drev i utkanten av en farled utan varken tända lanternor eller utkik. Det bedömdes att detta felbeteende tillsammans med konsumtion av alkohol innebar att befälhavaren vid tillfället inte ansågs kunna framföra farkosten på ett betryggande sätt”, kommenterar Kustbevakningen situationen. Det kan tilläggas att solen gick ner 21:54 men att nautisk skymning inträffade klockan 23:11. Kustbevakningen nådde enligt 23-åringen fram till segelbåten klockan 22:30.

Åklagaren Martin Westling la ner åtalet efter att ha förhört 23-åringen, eftersom han inte tyckte det fanns tillräckliga skäl att åtala:

– Jag fattade det beslutet eftersom det inte längre förelåg någon anledning till att han skulle dömas för det där brottet. Det var ett fartyg som inte var så snabbt eller så stort som sjölagen föreskriver. Segelbåten låg helt vid sidan av farleden med upplyst hytt vid en gammal försänkning där man inte kan förvänta sig någon slags trafik.

– Skönt att det är över. Jag tycker att det var lite felaktigt gjort av Kustbevakningen när de skrev rapporten. De skulle ha beskrivit situationen bättre. De hade kunnat säga att jag inte alls var för berusad för att köra hem båten. De bogserade in oss i en liten småbåtshamn med en 60-70 fots kustbevakningsbåt, det var mycket farligare än om jag skulle ha kört in själv, säger 23-åringen.

”Beslutet att bogsera segelbåten in i hamn togs under pågående utredning och baserades på bedömningen i svaret ovan”, svarar Kustbevakningen via mejl. På frågan om händelsen beskrevs tillräckligt väl, svarar Kustbevakningen: ”Händelseförloppet och rådande omständigheter finns dokumenterade i det förundersökningsprotokoll som överlämnats till åklagare.”

– Kustbevakarna var väldigt trevliga. Befälhavaren hade en likadan segelbåt som jag, så vi pratade om det. Men det här ställde till det väldigt för mig, eftersom jag pluggar i Norge och var tvungen att åka hem under förhandlingarna och det var svårt med rådande restriktioner, säger 23-åringen.