Sjötrafikutredningen på ny remissrunda

Första delen av sjötrafikutredningen har varit ute på remiss och nu var tanken att det skulle fattas ett politiskt beslut kring huvudvägval, för att därefter nästa fas med mer konkreta förslag kring det framtida tonnaget skulle ta vid. Men regionens trafikförvaltning har konstaterat att mer analyser behövs och därför ska en ny remissrunda nu genomföras.

– Det finns mycket i remissvaren som pekar på behov av fördjupning. Vi behöver en skarpare och mer finmaskig analys innan vi är beredda att ta ställning, säger Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd.

Bland annat handlar det om påverkan på vägnät och replipunkter, där flera remissinstanser har påpekat att belastningen kommer att öka. Godstransporter, istrafiken och påverkan på besöksnäringen är andra delar som inte är tillräckligt utredda. Även miljöaspekterna av de två alternativen är för dåligt belysta, menar man.

I det ena alternativet ska morgondagens trafik se ut ungefär som idag, med större fartyg som utgår från centrala Stockholm. I alternativ två ligger en större tyngdpunkt på trafiken längre ut och med ett längre trafikdygn mellan kärnöar och replipunkter.

– Flera av skärgårdskommunerna har i sina remissvar varit positiva till alternativ två. Samtidigt för de fram många förbehåll och önskemål om att det också ska finnas trafik som går hela vägen från Stockholm även i framtiden. Vi behöver utreda vad för sorts mittenalternativ man kan tänka sig, säger Gustav Hemming.

Men den som hoppas på ett nytt alternativ med “extra allt” kommer bli besviken.

– Det kommer inte vara möjligt. Vi vet att vi går in i en tid då hela kollektivtrafiken kommer ha stora utmaningar och det kommer vara hård konkurrens om pengarna.

I och med förra remissrundan lyftes en del kritik om att de deltidsboende varit förbisedda i den enkät som gått ut, trots att denna grupp blir allt större och viktigare för skärgården.

Kommer deras synpunkter lyftas in mer i nästa runda?

– Jag kan inte gå in på exakt hur ett eventuellt nytt enkätupplägg kommer gå till. Men i politiken är vi nog överens om att man måste väga in besökares och deltidsboendes legitima intressen, även om det är de fastboendes förutsättningar som måste vara i centrum när det handlar om kollektivtrafik. Vi noterar att det är många fritidsboende och besökare som lämnat in spontana remissvar, så det är uppenbart att det finns en frustration bland dem att man inte tycker sig ha beaktats tillräckligt mycket.

Förhoppningen är att en ny remiss ska gå ut under mars och vara ute till och med maj. Därefter kan ett förslag tas fram under sommaren för politiskt beslut tidigast i oktober.

– Det kan vara en något optimistisk tidsplan, vi kommer nog ta åtminstone 2021 ut för att få klart det här viktiga första steget i sjötrafikutredningen. Men det går helt i linje med vår idé att det här ska vara en lyssnande utredning som kan leda till beslut som är väl förankrade, säger Gustav Hemming.