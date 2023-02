Skolbarn i kläm när tur dras in

Förändringar i Waxholmsbolagets tidtabeller har medfört att skolbarn på Husarö kan få vänta i flera timmar på att få komma hem när lättare is ligger.

–Det känns inte bra för barnen, säger Martin Forhaug, pappa till barnen.

Nytt för i år är att Waxholmsbolaget på linje 12 mellan Åsättra och Husarö kör olika tidtabeller vid lättare respektive kraftigare is. Vid lättare is sätts ett nytt isgående fartyg in, och vid kraftig is körs trafiken som tidigare med svävare.

En annan förändring är att den tur som tidigare gått 16.10 från Åsättra hela vägen till Husarö nu endast går till norra Ingmarsö i den lätta istidtabellen.

Det får konsekvenser bland annat för skolbarnen på Husarö, som då får lång väntetid efter skoldagens slut 14.40 till dess att nästa båt går vid 17.35.

Anna Walter och Martin Forhaug, som är bofasta på Husarö sedan ett och ett halvt år tillbaka, har två barn som går i skolan på Ljusterö. De behöver lämna hemmabryggan 06.50 på morgonen och kommer hem igen först 19.15 på kvällen då den lätta istabellen är i kraft.

– Det känns inte rimligt att behöva utsätta ett tioårigt och ett sjuårigt barn för en mer än tolv timmars dagstur, för att gå några timmar i en kommunal skola där skolan ligger knappt en mil hemifrån fågelvägen, säger Martin Forhaug.

– Eftersom turen är en ordinarie tur och inte en skoltur sedan några år tillbaka, har vi inte heller rätt till skolskjuts, tillägger Anna Walter, och fortsätter:

– Jag förstår självklart att det finns en tanke bakom upplägget, men tyvärr har man inte kommunicerat detta. Framförallt inte stämt av med skolan och de elever som går där.

Även Martina Högberg som driver Idholmens Gård på Finnhamn är bekymrad över trafikförändringarna, som också innebär kraftigt ökade restider för övriga fastboende i området.

– Jag har bott här ute sedan 1999. De första 20 åren blev trafiken allt bättre, men nu försämras den för fastboende i Österåkers kommun på öarna utanför Ingmarsö. Det är inte acceptabelt om man vill ha en livskraftig skärgårdsbefolkning med barnfamiljer och företagare.

I ett mejl till kommunens nya skärgårdssamordnare Erik Josephson vädjar nu Martina Högberg och Anna Walter om att kommunikationen mellan kommunen och regionens trafikförvaltning förbättras.

“Det är tydligt att det samråd som finns stipulerat inte har fungerat det senaste året. Vi behöver ha ett bestämt forum där vi gemensamt kan diskutera de för skärgårdsborna allra viktigaste frågorna. Att bearbeta frågor som ändringar i tidtabellen tillsammans med skärgårdsbor från olika öar innan skärgårdsrelaterade beslut tas är en tydlig framgångsfaktor. Här har man man missat detta helt från regionens sida”, skriver de.

”En avvägning för att möta så mångas behov som möjligt”

Turen har dragits in eftersom de isgående fartygen är långsammare. Samtidigt är trafikförvaltningen och Österåkers kommun eniga om att en lösning för skolbarnen behöver tas fram.

– Det är viktigt att veta att det här är ett problem som endast uppstår vid enstaka tillfällen under vinterperioden. Det har inte ännu inträffat under någon vardag vintern 2022/2023. Det handlar mer specifikt om de perioder när det ligger lite is, men fortfarande så pass lite att det inte ännu är aktuellt med svävartrafik. Då behöver man köra trafik med isgående fartyg, som går långsammare än de vanliga fartygen, säger Elin Lindström, presskommunikatör på Region Stockholms trafikförvaltning.

– Vi har kortat ner turerna under dessa tillfällen för att hinna både köra majoriteten av skolbarnen på avgången klockan 14.10 och arbetspendlarna på avgången efteråt. Trafiklösningen är med andra ord en avvägning för att kunna möta så mångas behov som möjligt, fortsätter hon.

– Det är Österåkers kommun som ansvarar för skolbarnens resor. Det regleras i skollagen, och trafikförvaltningen kommer att kontakta kommunen för att ha en dialog om hur vi tillsammans kan lösa de fall där trafiken inte kör.

Erik Josephson, som är ny näringslivs- och skärgårdsutvecklare i Österåkers kommun, är medveten om problemet.

– Vi har noterat det här. Jag har mejlat med trafikförvaltningen och hoppas kunna få igång en diskussion. Jag har förståelse för att de måste köra med de här isgående båtarna och att de är långsammare. Men det är inte bra för de här skolbarnen som får otroligt långa dagar.

Att få till skolskjuts från kommunen skulle kunna vara en lösning, menar han.

– Jag ska prata med vår skolförvaltning om det. Någon lösning ska vi kunna hitta, antingen med trafikförvaltningen eller skolförvaltningen.