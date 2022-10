Skratt och svett till svängiga toner

Att röra på sig är ett beprövat sätt att hålla såväl förkylningar som deppighet på avstånd när höstmörkret och kylan kryper på. Dans är nyttigt för både kropp och sinne – och dessutom kul! Vi följde med när tidigare tävlingsdansaren och tv-profilen Maria Bild höll i en fartfylld dansdag på Ljusterö.

Regnet hänger tungt i luften denna gråkalla oktoberlördag. Men inne på Ljusterös bygdegård är både temperaturen och energinivån hög. Här lackar svetten hos tio kvinnor i full färd att bemästra den snabba och snärtiga koreografin till Robbie Williams jazziga version av Irving Berlins “Puttin’ on the Ritz” – en klassisk Charlestonlåt.

– High hats and narrow collars, white spats and fifteen dollars, spending every dime for a wonderful time, sjunger Robbie medan det kickas och snurras med imaginära klackar, hattar och käppar i ett rappt tempo.

Vissa av deltagarna är fastboende på Ljusterö, andra har sommarställe här och några har kommit ut till ön från Åkersberga över dagen. För en del är det första gången, medan andra har varit med i stort sett varje gång som Maria Bild arrangerat dansdagar här.

– Det är ett litet järngäng som brukar komma varje gång. Men det är till för alla, även totala nybörjare som inte alls kan dansa, berättar hon.

Maria Bild började själv dansa som sexåring, tävla som tolvåring och har tillhört Sverigeeliten med elva SM-medaljer, varav fyra av guld, i bagaget. Men det var först när hon vann den första säsongen av det populära tv-programmet Let’s Dance tillsammans med Måns Zelmerlöw 2006 som hon blev ett bekant ansikte även för den breda massan.

– Det kändes konstigt för mig. Jag hade slitit så mycket med dansen under så många år och offrat så mycket utan att någon hade en aning. Och sen vann jag ett underhållningsprogram på tv och fick plötsligt skriva autografer i tunnelbanan! Först blev jag sur över att det fungerade så. Men sen insåg jag att jag faktiskt kunde göra något bra av det.

Hon startade dansskola och dansklubb för barn som ville börja tävla i dans, och har därefter utbildat sig vidare inom träning, fysiologi och folkhälsa. Det blev ytterligare sex säsonger av Let’s Dance och nu känner hon att hon har programmet att tacka för mycket.

– Jag tror till exempel inte att jag skulle haft såna här dagar som idag om det inte vore för programmet. Det fick en sådan otrolig genomslagskraft. Plötsligt visste folk vad cha-cha var för något. De kunde se att vem som helst kan lära sig, och till och med bli riktigt bra. Så att man vågar.

Idag driver Maria Bild eget inom dans och personlig träning där hon bland annat ordnar kurser, träningsresor och danshelger. Detta är tredje hösten som hon kör dansdagar här på Ljusterö, där hon och familjen tillbringar somrarna.

– Det började med att jag körde igång lite cirkelträning för föräldrarna när barnen var på fotbollsträning vid Laggarsvik, så att vi hade något att göra mer än att bara titta på. Men sen började jag fundera på att kanske ha lite dans också. Först körde vi bara en timme fyra tisdagar i juli, men snart kände jag att vi måste testa att ha en heldag med dans och träning. Många är ju året runtboende på Ljusterö och tycker att det är kul när det händer något.

På schemat under dansdagarna brukar det stå en salig blandning av olika tiodanser utifrån deltagarnas egna önskemål, varvat med enkla träningsformer som yoga, pilates och lättare styrketräning. Däremellan finns också utrymme för lite mat, fika och umgänge.

– Jag älskar det här konceptet. Det är väldigt enkelt, vi är på bygdegården och jag fixar mat och bakar bröd, säger hon.

Efter en timmes hårt fokus på Charleston och quickstep är det dags för en kort paus. Karin Gyllerström torkar svetten ur pannan och pustar ut. Hon har varit med på flera tillfällen och är en riktig allätare när det gäller dans.

– Jag buggar och foxar, kör aerobics, step och zumba och gillar att gå ut och dansa på disco också. Klart man passar på när det är såna här pass! Det är jätteroligt, en sådan energikick. Jag älskar dans! utbrister hon med ett stort leende.

Hon berättar att hon som liten brukade följa med sin mamma till bygdegården när det var allmändans.

– Det var väl kanske ingen bra musik då, men det var roligt att följa med mamma, minns hon.

Även Anna Josefsson har varit med på flera av Marias tidigare dansevenemang.

– Jag gillar att det är danser man inte dansar så ofta. På Friskis och Svettis är det ju ofta salsa, men här är det lite mer udda saker.

Det är nyttigt för huvudet också, menar hon.

– Det går inte att hålla på och tänka på jobbet när man ska lära sig en koreografi. Men Maria är väldigt pedagogisk och bra på att lära ut.

För Maria Bild är behållningen att få träffa människor och skänka glädje genom dansen.

– Det är någonting med dans och musik som gör att folk mår väldigt bra. Jag tror att det beror på att man bara rör på sig! Det behöver inte vara astuff träning.

Håll utkik efter nästa danstillfälle på Ljusterö på www.mariabild.com.