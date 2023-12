Slussavgifter chockhöjs

En tvist mellan Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar leder till kraftiga höjningar av slussavgiften för yrkestrafik vid Hammarbyslussen. Flera rederier uppger nu att de tvingas minska eller helt upphöra med trafiken mellan Saltsjön och Mälaren.

Från med 1 januari 2024 ska all kommersiell trafik betala minst 750 kronor per slussning eller köpa ett årskort per fartyg för 300 000 kronor. Tidigare har slussningarna ingått i rederiernas avgifter för kaj– och hamnplatser hos Stockholms Hamnar. Mindre operatörer med kajplats på andra ställen har kunnat köpa årskort för en dryg tusenlapp.

– Höjningarna slog ner som en bomb, säger Ingela Berntson, vd för branschorganisationen Skärgårdsredarna och fortsätter:

– Vi hade inte haft några förhandlingar eller fått någon information. Den nya prislistan meddelades bara som ett faktum från Stockholms Hamnar.

Heidelberg Materials Ballast/Jehander äger från och med årsskiftet fartyget Jehander 1, som transporterar grus och sand från främst Munsö till tre betongfabriker och två terminaler i Mälaren. Totalt gör fartyget 200 turer om året genom Hammarbyslussen.

– Redan idag betalar vi hamnavgifter och farledsavgifter och nu ska vi alltså betala ytterligare 300 000 kronor om året för att få slussa, säger Jehanders vd Mats Björkryd och tillägger:

– Sjötransporterna är redan dyrare för oss än transport på väg.

Om Heidelberg Materials Ballast/Jehander skulle flytta över sina transporter av sand och grus till vägarna innebär det 10 000–15 000 fler körningar med lastbil om året på vägarna runt Stockholm.

Strömma kanalbolaget ordnar sightseeing, utflykter, matkryssningar och charterturer runt Stockholm. En populär tur är ”Under Stockholms broar” med flera avgångar per dag och slussning i Hammarbyslussen två gånger per tur.

– En hastig överblick av vårt trafikprogram för 2024 visar att de nya slussavgifterna innebär nya, plötsliga kostnader på 1,5 miljoner kronor, säger Peter Henricson, affärsområdeschef för Stromma Sverige.

Han räknar med att de nya slussavgifterna innebär prishöjningar för passagerarna, färre passager via Hammarbyslussen samt eventuellt indragna turer.

Blidöundsbolaget har kvällsturer genom Hammarbyslussarna med ångbåten s/s Blidösund.

– Men det slutar vi med som ett resultat av de höjda slussavgifterna, säger Karl Dingertz, tillförordnad operativ chef för Blidösundsbolaget.

Linus Sjöberg driver två bokningssajter för mindre taxibåtar och kör själv en taxibåt som tar sex kunder. En stor del av Linus Sjöbergs omsättning är transporter till och från Stadshuset, Drottningholm och Birka.

– Med de höga bränslepriserna så lider vi redan av att bokningarna har blivit färre. Ska vi dessutom lägga på 1 500 kronor ovanpå en taxibåtresa som kostar 3000 – 4000 kronor kan vi lika gärna lägga ner, säger han.

Bakom Stockholms Hamnars höjning av slussavgiften ligger en tvist i Stockholms tingsrätt mellan hamnbolaget och Sjöfartsverket. Sedan 1979 har Sjöfartsverket gett ett bidrag till Stockholms stad för att upprätthålla Hammarbyslussen och farleden i Årstaviken för yrkestrafik. För ett par år sedan sade Sjöfartsverket ensidigt upp avtalet och krävde dessutom en återbetalning på nästan 40 miljoner kronor för de senaste tio åren, enligt Sjöfartsverkets uppgifter och uppgifter från nyhetsbyrån Sirén. Sjöfartsverket hänvisar till EU-regler som enligt verket säger att bidraget till Stockholms Hamnar är otillbörligt statsstöd. Stockholms hamn gör en annan tolkning av EU-reglerna och kräver att avtalet ska fortsätta att gälla och Sjöfartsverket ska fortsätta att betala för yrkestrafiken.

– Vi hade givetvis önskat att Sjöfartsverket hade fortsatt att stödja yrkessjöfarten genom Hammarbyslussen som de tidigare har gjort genom vårt avtal, säger Stockholms Hamnars marknadschef Johan Wallin i ett mejl.

När det gäller kritiken från rederierna om bristen på information kring prishöjningarna skriver Johan Wallin:

– Vi informerade om höjningarna nu under hösten, när avgifterna var bestämda.

Skärgårdsredarna säger att man fick informationen via ett mejl 26 oktober. Stockholms Hamnar har ambitiösa miljömål och gör varje år en hållbarhetsredovisning. I sitt mejl svarar Johan Wallin inte på frågan om hur han ser på att kraftigt höjda avgifter för slussningen i Hammarbyslussen kan leda till fler lastbilstransporter. Sjöfartsverket bekräftar att verket befinner sig i en juridisk tvist med Stockholms Hamnar, men vill i övrigt inte kommentera ärendet.

Årsavgiften för den privata trafiken höjs efter årsskiftet till 1400 kr från 1310 kronor. Från Mälaren till Saltsjön: 296 kr till 320 kr 2024. Betalning sker endast vid utfart till Saltsjön.

Foto: Ylva Bergman