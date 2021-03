Södra skärgården kan få läkarbåt i vår

Flera aktörer i Haninge och Nynäshamns kommuner samarbetar för att få en läkarbåt till södra skärgården redan i vår. Med en åldrande befolkning och dåliga kommunikationer är behovet av tillgänglig vård akut.

De ofta glesa båtturerna till och från fastlandet gör det svårt för många äldre att ta sig till närmaste vårdcentral. På öar som Utö finns en fungerande reguljär trafik, men från Nåttarö och nedåt mot Landsort går det färre båtar eller inga alls vid denna årstid. Dessutom finns det stor risk för smittspridning när man reser i kollektivtrafiken. Detta tar man upp i en skrivelsen till regionen som skäl till varför läkarbåten behövs.

– När jag jobbat inom vården har jag sett att det är svårt för äldre att pendla in till fastlandet och göra sina årliga kontroller och många söker sjukvård sent. Som det är nu med risk för smittspridning vågar många äldre inte ens komma in och ta vaccinet.

Det säger sjuksköterskan Marita Scheffer som är initiativtagare och en av de drivande i projektet. Tillsammans med verksamhetschefen Peter Poensgen och Marianna Kjellgren Lenseús, specialist i allmänmedicin, vid Telegrafens Husläkarmottagning i Nynäshamn, har hon vänt sig till Region Stockholm för att få stöd beviljat.

Marita Scheffer försökte dra igång projektet redan för ett par år sedan, men coronapandemin gjorde att planerna sattes på paus. När Lolotte Stenbock Lilliehöök, entreprenör på Ornö, sedan kom in i bilden fick projektet ny fart. Även SIKO Syd och Dalarö vårdcentral har visat stort intresse för den tilltänkta läkarbåten.

– Vi hoppas på ett samarbete mellan Haninge och Nynäshamn. Det skulle vi behöva för att bli stora tillsammans, säger Marita Scheffer, som är fritidsboende på Landsort.

För att de seniora öborna på Landsort ska få tillgång till coronavaccin har hon själv tagit med sig vaccin från husläkarmottagningen och med medhavd akututrustning utfört vaccinationer i hemmet.

– Jag vaccinerar de få som är här, men det är ju för att jag är boende på ön. Jag åker gärna ut till folk på öarna, men det krävs en god planering från husläkarmottagningens håll för att det ska fungera, säger hon.

Helst hade Marita Scheffer sett att läkarbåten skulle ha varit i drift redan i början av mars. Nu finns förhoppningar om att beslut snart kan fattas så att båten istället blir tillgänglig i slutet av månaden.