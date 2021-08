ANNONS: Solceller i skärgården – en bra investering

ANNONS:

Oavsett var du bor, så kan det vara värt att investera i solceller. Det går att ha solceller i skärgården, så väl som om du bor i stan. När det gäller solcellspaneler, så går dessa att installera på ett tak, eller att man har dem separat på marken.

Oftast är det smartast att ha dem på taket, där de inte är i vägen samt att det ofta går få plats med många. Det går att ha solcellspaneler på villan, fritidshuset, sommarstugan och på ladugården.

Den stora fördelen med att är att du då kan producera egen el. Du är därmed inte beroende av ett elbolag för att få el till ditt hushåll.

Du bör börja med att ta in och jämfora offerter från olika leverantörer.

Smart med solceller för ditt hus



Oavsett vad för hus du bor i, så är det inte fel att skaffa solceller till det. Det är en bra investering för framtiden. Eftersom du kan producera egen el, så slipper du att handla dyr el från ett elbolag. El från solenergi är dessutom miljövänlig samt att det lönar sig för din plånbok. Du kan få el direkt från det att installationen är klar.

Om du vill spara el, så är det smart att även skaffa ett så kallat solcellsbatteri. Det är nämligen så att solcellsanläggning på tak, de producerar ofta mer el än vad du gör åt direkt. Du kan även välja att sälja överskottet av el.

El året runt med solceller



När du köpt och installerat solceller i skärgården eller på huset i stan, så börjar den producera el. det gör den sedan under dygnets alla timmar, så länge det är ljust ute. Den producerar även el om det är molnigt.

Under vår och sommar så producerar den mer el än vad den gör under vintern. Det beror helt enkelt på att dagarna är kortare och att det oftare är mulet under denna årstid. Men den ger dig ändå el. Dock kan det i vissa fall vara nödvändigt att komplettera med el från ett elbolag.

Om du vill köpa solpaneler, så gör du ett bra val. Se bara till att få en korrekt installation av dem.