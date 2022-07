Sommargäster i centrum i ny utställning på Ornö

Herrskapsfolk, fiskargubbar och skärkarlar i all ära, i Ornö museums nya utställning är det istället skärgårdens sommargäster som står i centrum.

Den 18 juni invigdes Ornö museums temautställning ”Sommargäster under 150 år. Från badjävlar till fritidsboende”, en utställning som tar besökarna med på en vandring i svensk fritidshistoria från sent 1800-tal fram till idag. Museet drivs av föreningen Bygdemuseet Ornö sockenstuga, som med den nya utställningen väckt ett stort engagemang bland medlemmarna. Bland annat har man samlat in omkring 1 000 bilder och flera medlemmar har klivit in och bidragit med professionella kunskaper. Karolina Wiell, doktor i ekonomisk historia, har beskrivit den svenska fritidshistorien från sent 1800-tal och framåt. Arkitekten Cecilia Granström har bidragit med ritningar på typhus från olika tidsperioder och Aina Griffin, professionell layoutare som jobbat mycket med kulturutställningar, har bidragit med utformningen av utställningen.

– Det är så snyggt och proffsigt. Jag tycker att vi har lyft oss i håret den här gången. Vi har haft en ambitionsnivå way beyond vad vi riktigt klarar av, säger Qina Hermansson, som sitter i föreningens styrelse.

Att intresset är stort märktes på invigningen. Trots att regnet hängde i luften samlades omkring 140 personer vid museet.

– Bitvis är utställningen ett försök att visa för oss som bor här hur vi blivit beroende av varandra, hur dikotomin mellan fastboende och fritidsboende förändrats och påverkat skärgårdslivet.

Varför en utställning om just sommargäster och deltidsboende?

– När jag kom in i styrelsen för några år sedan tittade jag på allt som fanns dokumenterat. Allting handlar om skärkarlar, fiskarbönder, torpare och herrskapsfolk på ön. Det blev ett slags exotisering av gammeldags skärgårdsliv, men vi är jättemånga som varit här i generationer som har en annan bakgrund. Jag tänkte att det är dags att börja dokumentera det. Jag tycker man ska komma och titta på utställningen. Såvitt jag vet är vi bland hembygdsföreningarna i skärgården de första som tar helhetsgrepp på den strukturomvandling som skärgårdslivet varit med om de senaste hundra åren.

I föreningens tidskrift ”Höskaret” kan intresserade ta del av ett stort antal artiklar på temat sommargäster, skrivna av olika medlemmar. Tidskriften finns att köpa i museet. Utställningen pågår fram till och med 14 augusti.