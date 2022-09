Stiftelsen tar ut avgifter för alla sina parkeringsplatser

Sedan en månad tillbaka tas p-avgifter ut vid båthamnen i Södersundet, Riddersholm. Från årsskiftet ska betalning ske vid Skärgårdsstiftelsens alla parkeringsplatser längs kusten.

Den 2 september fick de som hyr båtplats i Södersundet vid Riddersholm meddelande om att p-platserna i området avgiftsbeläggs vilket skedde redan tre dagar senare.

Betalning för p-platserna sker via app till ett av tre olika företag och det är vaktbolaget Securitas som på plats kontrollerar att avgifterna erlagts.

Liksom många andra undrar Ulf Adamsson, som hyrt båtplats i Södersundet i 27 år, vem som ligger bakom beslutet om p-avgifterna.

– Vem är det som bestämmer egentligen, säger han.

Skärgårdsstiftelsen hänvisar alla frågor rörande Södersundet och p-avgifterna till sin arrendator ”Fritidsbyn Kapellskäret”. Något entydigt svar lämnar inte arrendatorn men skriver i ett mejl till tidningen: ”Skärgårdsstiftelsens linje är att avgiftsbelägga alla sina parkeringar”. Fritidsbyn Kapellskäret skriver vidare: ”då vi haft stora problem med att hyresgästerna parkerar på vägar, i korsningar, i grönområden och blockerar tillfarten för räddningstjänsten och andra fordon så var vi tvungna att ta tag i parkeringsfrågan”.

Samtidigt som avgifter nu tas ut för parkerade bilar vid Södersundet genomför Skärgårdsstiftelsen en upphandling av samma typ av tjänst för platsen och en rad andra orter. Förutom Riddersholm omfattas också Käringboda, Häringe, Hammersta, Gålö, Årsta brygga, Björnö och Ljusterö av upphandlingen.

Anbudsförfarandet pågår en bit in i oktober och det vinnande bolaget får en avtalsperiod på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Från och med den 1 januari nästa år börjar avtalet att gälla och avgifterna ska i första hand tas under perioden 1 april – 30 september. Taxan på parkeringsplatserna kommer att ligga på sex till 15 kronor i timmen. Totalt handlar det om 2 200 parkeringsplatser som nu ska avgiftsbeläggas. Bilisterna ska få möjlighet att betala via app, faktura, e-faktura eller med bank- och kreditkort. Även hamnavgifter ska kunna betalas med appen. Parkeringarna vid Gålö, Björnö och Årsta brygga är sedan tidigare avgiftsbelagda och där uppgick intäkterna till 2,3 miljoner kronor förra året.