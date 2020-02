Stiltje i skolskjutsfrågan

Familjen Ericsson Lenke på Lilla Gräskö har flyttat in till Köpmanholm på Yxlan för att få ihop vardagen när vintertidtabellen råder.

– Man pratar mycket om avfolkningen just nu. Det är inte så konstigt kanske, om kommunen inte kan hjälpa till med grundläggande saker som skolskjuts, säger Malin Lenke.

Tillträdande ordföranden för landsbygdsrådet vill nu ta tag i frågan.

Lilla Gräskö trafikeras inte av Waxholmsbolaget på vintern. Familjen uppmanas att självskjutsa sina barn, en lösning som inte är praktiskt möjlig när familjeföretagets verksamhet redan pågår ute på öarna då barnen behöver skjuts. Den isbrytande båten får inte heller användas privat.

– Det blir väldigt mycket pusslande med olika tider. När vi bor i Köpmanholm kan de ta SL-bussen och behöver inte vänta på Waxholmsbolagets båt för att ta sig vidare hem. Vi är också besvikna över att de sätter in vinterbåten Yxlan perioder då det är osannolikt att isen ligger. Det är halva skolåret. För att kunna befolka skärgården så krävs flexibilitet och anpassning, inte minst för oss boende, men ingen av dem vi varit i kontakt med har visat på det. Waxholmsbolaget vill inte anpassa trafiken, kommunen vill inte ens bidra med skolskjuts tre turer per vecka och skolan vill inte ge barnen tillåtelse till hemstudier två lektioner per vecka under vintern när kommunikationerna inte fungerar. Alla är mer intresserade av sina verksamheters budget och resultat än att det ska bo folk i skärgården, säger Malin Lenke.

Förvaltningsrätten avslog deras ansökan om skolskjuts i höstas och inte mycket händer i kommunens Skärgårdsråd.

– Sist fick jag inte ens prata om det för de sa att det var en lösning på gång. Men det var det ju inte, menar Malin Lenke.

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (M) delar hennes bild:

– Jag har tagit upp det i Skärgårdsrådet tre gånger. Vi kommer inte längre. Denna fråga borde ställas mot övriga satsningar i skärgård och landsbygd. Jag vill att vi ska lyckas med det här om vi ska vara bästa skärgårdskommunen, säger hon.

Lotta Lindblad Söderman bor själv deltid på Gräskö och menar att frågan handlar om kommunikation och förståelse för utmaningarna på öarna. Hon anser att den behöver lyftas på kommunstyrelsenivå och regionens trafikplanering.

– Förståelsen för hur det är att leva på vintern på en ö finns inte. Även företagarna på öarna måste få sitt livspussel att gå ihop. Funkar inte skolskjutsarna flyttar man inte ut med barn, säger hon.

– Det är så tråkigt att vi inte kan använda den otroligt dyra samhällsservicen som Waxholmstrafiken faktiskt är för att det är så dåligt anpassat. Vi har pratat om vintertidtabellen i flera år, att samma tider måste gälla året runt när isläget tillåter. Nu är det som att sätta in bandvagnar i busstrafiken från december till april för att det kan komma en snöstorm, säger Daniel Ericsson.

Enligt Martin Sandström, verksamhetschef på barn- och utbildningskontoret, finns inga planer på att ändra riktlinjerna för skolskjuts. Den tillämpning som är prövad av förvaltningsrätten i Uppsala – då familjen Ericsson Lenke fick avslag – är korrekt.

– Kommunstyrelsekontoret arbetar med infrastrukturplanering. Där ligger ansvaret för att förvalta kommuninvånarnas intressen i kollektivtrafikfrågor. Dels med SL och dels med trafikförvaltningen. Möten och kontakter har ägt rum i november-december. Inför kommande läsår kommer vi på barn- och utbildningsförvaltningen på nytt att se över Roslagsskolans ramtider i dialog med SL och Nobina. Vi tar med oss denna fråga till dialogen, säger Martin Sandström.

Blivande ordföranden i landsbygdsrådet Anders Olander (C) vill nu lösa frågan.

– Det är viktigt att skolskjutsarna fungerar i skärgården för att barnfamiljer ska våga etablera sig i skärgården, säger Anders Olander.

Han ska sammankalla Waxholmsbolaget och kommunens skolförvaltning under våren för att titta på vad de kan göra med tidtabeller och skolans schemaläggning inför nästa läsår.

– Gräskö är ju en kärnö, där har både regionen och kommunen ett ansvar. Vad gäller skolskjuts ligger det på kommunen. För mig är Gräskö och Lilla Gräskö sammanfogade. De är så nära varandra. Löser vi det med Gräskö har vi nog ändå kommit en bit på vägen, säger Anders Olander.