Stora påfrestningar på välbesökta öar

Öarna i Stockholms skärgård ligger i världstopp när det gäller antalet besökare i förhållande till antalet bofasta. På Möja är det nästan hundra besökare per bofast, i Sandhamn nära tusen.

– Man baxnar över de värden som kommer fram, med mellan tio och tusen besökare per bofast på öar i Värmdö, säger Christian Pleijel. Han har i två år har arbetat med projekt Pelago, vars uppdrag är att finna långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar i skärgården.

Den 9 november håller projektets parter Värmdö kommun, KTH, Ecoloop och Skärgårdsstiftelsen sin slutkonferens på KTH i Stockholm med inbjudna forskare, öbor och intresseorganisationer. Temat är hur man gör skärgården i allmänhet hållbarare och vattenbruket i synnerhet.

– Våra öar är små och sköra samhällen som oftast är starkt beroende av besöksnäringen, säger Christian Pleijel.

Pelagos uträkningar visar att en ”vanlig” skärgårdsö som Möja med 190 bofasta har över 18 000 besökare. Det ger en ”tourist-to-local”-ratio på 95:1.

De 106 bofasta på Sandhamn tar ett vanligt år emot över 100 000 fritidsboende och turister. Det är tusen besökare per bofast.

Det ska jämföras med världsdestinationer, som Andorra med en ratio på 33:1, vilket är världsrekord. Bland städer toppar Miami statistiken med 16 besökare per bosatt, följd av Las Vegas (10:1), Dubai (6:1) och Edinburgh (4:1).

När det gäller hela Möja skärgård inklusive Södermöja, Stavsudda och Bock-Storöreservatet har Pelago räknat fram att de sammanlagt 250 bofasta, 2 200 fritidsboende och 80 000 tillfälliga besökarna tillsammans släpper ut en miljon liter urin och 176 ton bajs per år, varav det mesta i juli månad.

Christian Pleijel:

– Ingen vet vad det kostar att ösamhällen är så ojämnt belastade. På vintern sparas det på vatten, båtturer, skolor och annan service. På sommaren begär tiofalt, ibland hundrafalt, kanske tusenfalt fler människor maximalt av vad mobilnät, livsmedelsförsörjning, energisystem, färjor, brunnar, natur, avlopp och dass klarar av.

För att räkna ut förhållandet mellan besökare och bofasta har Pelago använt sig av ett mått som kallas ”tourist-to-local”– ratio. FN definierar den som “Number of visitors (tourists and same day visitors) divided by the number of local residents in tourist destinations (average and in peak seasons or days).

Genom Pelago och de föregående projekten Water Saving Challenge och Circular Water Challenge, alla med Christian Pleijel som projektledare, har sexton öar kartlagts vad avser hur bofasta, sommargäster och besökare av olika slag belastar vattenförsörjning och avloppshantering.