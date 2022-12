Strandade på resan till Resarö

Resaröborna upplever en kraftig försämring av busstrafiken med färre avgångar och sämre anslutningsmöjligheter, och strandade resenärer som följd. Allt fler bussturer ställs dessutom in.

– De som ska hem från skolan får gå, vänta eller lifta, och vi har tappat minst två turer per timme, säger Birgitta Modig, Resarö.

Resenärerna går hårt åt både SL och Transdev som sedan i höstas kör trafiken i Vaxholm. Stomlinjen 670 som går Vaxholm-Tekniska Högskolan har fått dubbeldäckare och därmed färre antal avgångar. Varannan tur under morgon- och eftermiddagsrusning är nu en 670X med färre stopp. Den stannar inte vid Engarn, som är närmsta hållplats och pendlarparkering för Resaröborna. Åtta turer per timme har halverats i rusning. Bussen stannar däremot vid hållplatserna Bullerholmen och Kullön, vilket kritiseras starkt av Resaröborna.

– Från Kullön kan man gå på ett säkert sätt, det tar femtio minuter. Från Bullerholmen rekommenderar jag inte någon att gå, för då får man gå i vägrenen och där hade vi en dödsolycka för några år sedan. SL hävdar att fler bor på Bullerholmen, Resaröborna menar att det är tvärtom. Ön är stor med många familjer, 1 100 hushåll, säger Birgitta Modig, boende på Resarö.

Bussen är allt oftare försenad eller helt inställd, utan information om det i SL:s app.

– Och hur många orkar hålla på att begära ersättning för taxi eller egen bil? Ska man behöva åka en timme före för att vara säker på att komma fram? säger Birgitta Modig.

Trafikförvaltningen bekräftar att de haft tekniska problem de senaste veckorna som de arbetar för fullt med att lösa. Förvaltningen tipsar om funktionen ”nästa avgång” i SL:s app där man kan se bussarnas position i realtid.

Går 670 inte exakt enligt tidtabell missar resenärerna anslutningsbussen 682 som går från Engarn till Resarö. Samma sak sker åt andra hållet.

– 682 väntade tidigare in 670, det gör de inte längre för det finns en ny regel om bara en minuts väntan, då går bussen helt tom in på Resarö. Nästa kommer en halvtimme senare. Förr pratade chaufförerna med varandra, det är tydligen inte möjligt längre. Resenärerna ska då själva ringa in till kundtjänst och be dem prata med 682 men hinner oftast inte komma fram i telefonkön innan det är försent, säger Birgitta Modig.

Tidtabellsbytet nu i december resulterade i att buss 680 som gick från Humlegården till Resarö går nu från Tekniska Högskolan vilket leder till fler byten. Bussen har dessutom två olika avgångshållplatser vid Tekniska vilket leder till att folk missar bussen. På Trafikförvaltningen är man medvetna om problemet som enligt prognosen ska lösas denna vecka. Tillsvidare hänvisas de resenärerna till reseplaneraren i appen och på sl.se samt de digitala tavlorna där det framgår varifrån bussen går.

Problemen diskuteras flitigt i sociala medier där kritiken mot SL är omfattande.

– Trafikledningen arbetar med att förbättra passningen mellan 670 och 682. De kan be förare att invänta en försenad avgång eller i vissa fall avbryta passning om det inte är möjligt att upprätthålla passningen, säger Elin Lindström, presskommunikatör på Trafikförvaltningen.

I nuläget finns inga planer på att låta 670X stanna vid Engarn, där ett stort byggprojekt pågår vilket medför att det tar lång tid för bussen att nå hållplatsen.

– Linje 680 avgår ungefär samma tider som linje 670X och stannar vid Engarn. Det innebär att hela sträckan till/från Engarn har samma turtäthet som till/från Vaxholm, det vill säga 7,5-minuterstrafik under rusningstid. Tittar man på trafiken som helhet har Resarö fått tätare trafik i och med att både linje 680 och linje 682 har 15-minuterstrafik . Trafiken är nu planerad på ett sådant sätt att 680 och 682 tillsammans ger 7,5-minuterstrafik till och från Resarö i rusningstid, säger Elin Lindström.