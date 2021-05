Stromma startar säsongen med skärgårdsutflykter

Trots ett osäkert läge i landet med fortsatta restriktioner vill Stromma Turism & Sjöfart inte vänta längre med att starta igång årets säsong för event och utflykter. Redan har man börjat med sina populära brunchkryssningar och nu i majföljer räkfrossa, lunch- och middagskryssningar.

Sommaren 2020 innebar en svår ekonomisk förlust för de flesta företag inom den svenska besöksnäringen. För företag vars inkomst till stor del är beroende av utländsk turism slog pandemin extra hårt. Företaget Stromma hade till följd av detta en mycket begränsad verksamhet under fjolårets högsäsong. Dessutom valde man att för första gången på 30 år ställa in alla sina julbordskryssningar på grund av den ökade spridningen av covid19. Totalt blev den minskade omsättningen under år 2020 hela 84 procent och en förlust på 183 miljoner kronor.

Trots att pandemin ännu inte är förbi och det pågår en fortsatt hög smittspridning, är Strömma desto mer optimistisk i år. I det färska programmet finns både dags- och kvällsturer från början av maj och på hemsidan marknadsförs en oslagbar räkkryssning där man uppmanar resenärerna att ta med vänner, familj och kollegor till en festlig kväll med mat, dryck och trevlig stämning.

I ett pressmeddelande förklarar Strommas Sverigechef Peter Henricson hur tankarna går.

– Läget är naturligtvis väldigt osäkert, men vi vill inte sitta och vänta mer. Vi kör i gång verksamheten så får vi se hur stort intresset är. Jag både hoppas och tror att stockholmarna, efter att ha varit instängda så länge, nu vill komma ut och skämma bort sig själva med en mysig upplevelse i vår vackra skärgård, säger Peter Henricson.

Han hoppas att trenden med hemester håller sig kvar även i sommar och att allt fler svenskar kommer att vilja söka sig ut till skärgården.

– Det finns så många pärlor där ute. Kanske kan 2021 bli året då stockholmarna och även andra besökare återupptäcker allt det som skärgården och Mälaren har att erbjuda, säger Peter Henricson.