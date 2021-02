Strul i trafiken när isen lägger sig

Senaste veckan har isen börjat lägga sig på allvar och Waxholmsbolagets fartyg kör nu enligt istidtabell, men för en del resenärer har övergången inneburit en del strul och förseningar. En som däremot är nöjd är Lars Schjelderup på Oxholmen som får åka helikopter de 500 meterna till postlådan.

Sedan 30 januari har en rad linjer i skärgårdstrafiken gått över till istidtabell. Förändringen innebär att en del fartyg tas ur trafik med färre avgångar som följd. Men övergången har inte gått smärtfritt, helgen 6-7:e februari blev en del fartyg fullsatta och andra drabbades av förseningar.

– Fartygen tar bara emot begränsat med resenärer för att säkerställa att restriktionerna följs och att det går att hålla avstånd. Det gör att risken för att det blir fullsatt ombord är förhöjd. Under den här helgen var det en del störningar i trafiken på grund av det kalla vintervädret. Solöga skulle köra förstärkningsturer åt fartyget Nämdö men blev försenad på grund av mycket is. Under istidtabellen är trafiken särskilt begränsad och vi har inte fler förstärkningsfartyg att sätta in, säger Elin Lindström, presskommunikatör vid Region Stockholms ledningsstab.

Elin Lindström uppmanar resenärer som inte är bofasta att avstå resande om det inte är nödvändigt. Söndagar är den dag som problemen är störst eftersom flest människor reser med Waxholmsbolagets fartyg då.

En läsare som hört av sig till Skärgården anser att öar utan landförbindelse borde prioriteras före orter som Vaxholm, Rindö och Lidingö. Mannen menar att pendelbåtstrafiken på linje 83 mellan Vaxholm och Stockholm borde kunna dras in under helgerna för att kunna nyttja fler fartyg till ö-trafiken och undvika förseningar. Enligt Elin Lindström är detta något som delvis gjorts.

– Vi tittar kontinuerligt på var vi kan skruva på trafiklösningen. Vi har till exempel förändrat trafiken på just linje 83 under söndagarna, där en del av linje 83:s trafik i stället kör Waxholmsbolagets ordinarie trafik.

På linje 14, sträckan Ljusterö – Möja, kan endast bofasta ö-bor med ö-kort åka med fartygen eller svävarna. Det gäller dock enbart öar med bryggor som trafikeras av Waxholmsbolagets fartyg. Lars Schjelderup, bosatt på ön Oxholmen strax väster om Svartsö, får inte åka svävare trots att de ofta passerar förbi utanför hans hus. Han och hans hustru har istället möjlighet att beställa helikoptertransport, en gång var i veckan. För att köpa mat och hämta post på Svartsö handlar det om en sträcka på ungefär 500 meter.

– Vi är jättenöjda men jag fattar inte hur de kan vara så generösa. Det måste kosta ohyggligt mycket mer än att åka med svävaren som ändå kör förbi här. Frågan är om det är samhällsekonomiskt vettigt.

Helikoptern utgår från Åkersberga och är bemannad av två personer. Lars Schjelderup säger att det finns möjlighet att boka taxisvävare, men då skulle han själv få betala för resan. Han har kontaktat Waxholmsbolagets kundtjänst och fått till svar att han inte kan erbjudas transport med svävare i år eftersom det kostar för mycket. Skärgården har sökt Regionens trafikförvaltning, men inte fått svar innan tidningen skickats till tryck.