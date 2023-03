Svar på kritik om kustnära vindkraft

Planerna för kustnära vindkraft längs Sörmlandskusten fick i förra veckans nummer skarp kritik av boende i närheten. Per Edström, projektledare och teknisk chef på Svea Vind Offshore, bemöter nu kritiken.

Samrådsfasen för vindkraftparken Långgrund, strax söder om Landsort, avslutades i veckan. Men samrådsunderlaget har bland annat kritiserats för att vara vilseledande, då det står att påverkan inte kommer vara av betydande slag.

Hur ser ni på den kritiken? Vad är “betydande slag”?

– För oss på Svea Vind Offshore är det viktigt att vara tydliga i vår kommunikation, så vi tar med oss den här kritiken i vårt fortsatta arbete. Vi vill gärna ha en dialog med alla som kan påverkas av projektet, och syftet med samråden är att just att föra en dialog. Det saknas en definition av begreppet ”betydande slag” i det här sammanhanget och vad som uppfattas vara betydande är subjektivt, säger Per Edström.

Många uttrycker oro kring hur vindkraftverken kommer att se ut nattetid. Finns det några sådana visualiseringar?

– Havsbaserad vindkraft är ovanligt i Sverige och de allra flesta har aldrig sett vindkraft till havs vilket kan väcka oro. Undersökningar har visat att när omdiskuterade havsbaserade vindkraftsparker byggts, upplevs de inte som störande hos majoriteten av dem som bor i närområdet. Vi är måna om att visa hur det kan komma att se ut och kommer givetvis att ta fram både visualiseringar och rörliga animeringar som visar hur vindkraftverken ser ut även nattetid. De kommer att läggas upp på vår hemsida inom kort.

Ni söker tillstånd för att bygga maximalt 182 vindkraftverk med maxhöjd 335 meter. Betyder det att man ska räkna med att det är så det kommer bli?

– Än så länge har vi inte lämnat in någon ansökan – planen är att lämna in den i sommar. Vi samråder om en maximal nivå, både avseende antal verk och deras höjd. Efter samråden kommer vi att beakta de synpunkter som kommit in under samråden tillsammans med resultatet av de omfattande noggranna studier vi genomfört. Därefter utformar vi en slutgilitg projektansökanansökan. I den är det tänkbart att det blir aktuellt med färre och lägre verk än vad vi har presenterat under samrådet.

Flera kommuner har möjlighet att lägga veto mot Långgrund 1 och 2. Hur bedömer ni sannolikheten att det sker?

– Vindpark Långgrund skulle kunna fördubbla tillgången till förnybar el redan 2028 i Östergötland och Sörmland, vilket skulle innebära sänkta elpriser för regionens hushåll och företag. Projektet möjliggör därmed fortsatt konkurrenskraft för regionens industri och transportsektor, något som är av stor betydelse för arbetstillfällen och god samhällsutveckling i regionen. Vi har en god dialog med kommunerna och än så länge finns det inte någon projektansökan att ta ställning till.

De synpunkter som nu kommit in i samrådsfasen – hur tar ni konkret hand om dem?

– Rent formellt sammanfattas och besvaras synpunkter i ett dokument som kallas ”samrådsredogörelse” och som ingår som en bilaga till projektansökan till Mark- och miljödomstolen. Alla synpunkter som inkommit via samråden beaktar vi noggrant i samband med framtagande av ansökan.