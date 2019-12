Ta chansen och tyck till om sophanteringen

Hur fungerar sophanteringen på din ö? Länsstyrelsen gör just nu en förstudie av avfallshanteringen för att ringa in problemen. Med hjälp av en enkät riktad till skärgårdsbor ska de kartlägga hur det fungerar – eller inte fungerar – på öarna.

Under året har olika former av sopkaos på olika öar diskuterats flitigt. I länsstyrelsens förstudie arbetar man brett både med enkäter, intervjuer och platsbesök. Enkäten är en välkommen möjlighet för dig som vistas i skärgården att berätta om hur det ser ut på just din ö och lämna förslag på åtgärder. Bland frågorna får du ta ställning till hur du upplever olika delar av avfallssystemet – från grovsopor och farligt avfall till hushållssopor.

Länsstyrelsen uppmanar alla hel- eller deltidsboende skärgårdsbor och företagare att delta i enkäten.

– Vi vill samla in så många svar som möjligt. Vi söker därför brett för att få ett gott gensvar. Syftet är att få bättre koll på hur det upplevs av de som faktiskt spenderar sin tid i skärgården och ställa det mot hur det beskrivs av andra aktörer, säger Sara Dreijer på länsstyrelsen.

Enkäten går att besvara redan nu. Studien ska bland annat resultera i en kartläggning av sopornas resa och ska leda till förslag på åtgärder för att förbättra avfallshanteringen.

– Enkätsvaren blir ett underlag för det fortsatta arbetet och vilka frågor som kommer prioriteras. Vilka det är ska studien utvisa, säger Sara Dreijer.

Fakta/Svara på enkäten

Du hittar enkäten via QR-koden eller www.webropol.com/s/avfall

Enkäten är tillgänglig fram till och med 31 januari