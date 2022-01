Tabeller skiftar med vädret

Ska du ut och resa i skärgårdstrafiken? Håll då koll på vilken tidtabell som gäller. Hastiga väderomslag och förändringar i isläggningen kan göra att Waxholmsbolaget på kort varsel växlar mellan tabellerna.

När Bojan Ramstedt på Gräskö skulle ta båten in till Norrtälje en morgon i början av januari var det nära att hon inte kom med. Anledningen var att Waxholmsbolaget plötsligt bytt tillbaka från tidtabellen som gäller under isperiod till den som ska gälla under isfri period.

– Då behöver man förboka turen på morgonen, vilket vi inte gjort. Nu var det som tur var en annan person som bokat den, så vi kom med ändå. Vi hade inte hört något om att man återgått till isfri period för tidtabellerna, säger hon.

Elin Lindström, presskommunikatör på Region Stockholms trafikförvaltning, förklarar att byten mellan tabellerna kan ske med kort varsel.

– Isläggningen styr om vi kör istidtabell eller vintertidtabell. Precis som all kollektivtrafik påverkas sjötrafiken av hastiga väderomslag, och det stämmer att tabellen kan skifta flera gånger på en säsong om vädret förändras. Vi undviker att byta mellan tabellerna i möjligaste mån, men snabba temperaturväxlingar gör att förutsättningarna ibland skiftar mer plötsligt än vi och våra resenärer hade önskat.

Hur ska man som resenär veta vad som gäller?

– Resenärerna får information om vilken tidtabell som gäller via appen och webbplatsen, där vi löpande uppdaterar vilka tidtabeller som är påverkade. Om man inte har möjlighet att använda de digitala kanalerna kan man ringa kundtjänst innan man ska resa om man är osäker på vad som gäller, säger Elin Lindström och fortsätter:

– Vi förstår att det kan vara svårt att veta vad som gäller när vädret växlar snabbt, men råder våra resenärer att följa väderleken under vintern och att hålla sig uppdaterade via appen eller webbplatsen.