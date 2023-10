Terror till sjöss

På torsdagen i förrförra veckan uppstod en brand på en passagerarbåt som befann sig mellan Svartlöga och Rödlöga. 35 personer blev evakuerade med helikoptrar och båtar från fartyget samt omkringliggande öar, många med allvarliga skador.

På låtsas.

– Vad gör vi för något, varför har vi flytväst på oss?

En kille i seglarjacka och orange flytväst står utomhus på övre akterdäck på m/s Gällnö som ligger stilla mitt på fjärden norr om Svartlöga. Den politiskt utsatta gruppens sälsafari har avbrutits abrupt då något exploderat bara några minuter tidigare vilket lett till en rökutveckling ombord. Nu ligger människor utspridda på övre och undre däck medan några kan gå för egen maskin. Andra är inte kontaktbara alls. Många skriker på hjälp.

Efter explosionen ombeds alla passagerare att ta sig till övre däck och hjälpa varandra på med flytvästarna som finns i en låda ute på akterdäck.

Kaoset ombord är ett fiktivt scenario i en så kallad SITS, sjukvårdsinsats till sjöss, som är en sjöräddningsövning i samverkan mellan Sjöräddningssällskapet, Sjövärnskåren, räddningstjänsten, Sjöfartsverket, polisen och Region Stockholm. De skadade och chockade som egentligen är andraårselever från Marina Läroverket spelar sina figurantroller väl.

– Det här passar bra, för de är vana att vara till sjöss. Det blir en del av deras Basic Safetyutbildning. Vi hoppas på att vara med varje år, säger läraren Markus Holmkvist.

Besättningen ombord försöker skapa sig en bild av läget samtidigt som de pratar i radion på kanal 72 som ska vara en fingerad kanal 16.

– Vi har fyra skadade som inte kan röra sig. På nedre däck ligger många skadade. Personerna här kan jag inte få upp på soldäck. Hur långt bort är assistansen?

Besättningen väntar på vidare instruktioner. Kort därefter går ett meddelande ut i högtalarna:

– Vi har ropat på hjälp, invänta hjälp och lyssna på besättningens instruktioner.

Besättningen på nedre däck försöker lugna en passagerare som klagar på smärtor.

– En kvart, äh vad fan? Hur mår de andra, mår de bra?

Knappt en halvtimme efter larmet hör vi en helikopter. Som en säkerhetsåtgärd då det inte är skarpt läge får de skadade som befinner sig på däck utomhus ta sig in i fartyget medan tre sjukvårdare vinschas ner från Sjöfartsverkets SAR-helikopter.

– Har vi någon ansvarig? frågar de och tar sig in i fartyget med sjukvårdsväskor.

Medan de skadade undersöks och prioriteras anländer Sjöräddningssällskapet, Sjövärnskåren, en brandbåt, Kustbevakningen, Sjöfartsverkets egen båt och en polisbåt. Ambulanshelikoptern ansluter också.

– Vi kommer påbörja evakuering och börjar med dem som är mest skadade. Ta det lugnt, och lyssna på besättningens instruktioner, lyder ett nytt meddelande i högtalaren.

Victor Josefsson, båtman på Sjöfartsverket, blir utsedd till OSC, On Scene Coordinator, av JRCC. Det är första gången han får den rollen under ett fiktivt sjöräddningslarm. Han sitter i Sjöfartsverkets båt och går aldrig ombord på Gällnö under övningen.

– OSC blir man tilldelad på plats och det är den som JRCC anser lämpligast, som sitter i skyddad båt och kan ha stab ombord, helst. I det här fallet blev jag det. Sjöfartsverket har en sådan utbildning för sjöräddare som man helst ska gå men det beror på vem som kommer till en skadeplats, det är från gång till gång.

Han säger att insatsen var knepig, som den alltid är innan man kommit fram och vet hur det ser ut.

– Men vi har jättemånga duktiga sjöräddare som är experter på det här och då ska man använda dem på bästa sätt. Det började som en evakuering från Gällnö för att sedan övergå till ett strandsök. Min största utmaning var att bibehålla överblicken över hela insatsen. Jag skulle samkoordinera alla tio ytenheter. Vi kunde sedan avsluta evakueringen och lägga allt fokus på strandsöket.

Vid stränderna kring Rödlöga Storskär söker Sjöräddningssällskapet efter de personer som hoppat överbord.

– De gjorde det i stridens hetta när det framgick att det var något typ av terrorhot. Det var en rad patienter som skulle tas omhand. Övningen gick bra utifrån de förutsättningar som fanns, berättar Rickard Rundgren-Björk, befälhavare på RS Räfsnäs båt Vialla.

Victor Josefsson delegerar strandsöket till Sjöräddningssällskapet i Öregrund som är på plats med sin båt Olof Wallenius.

– De skötte det efter eget huvud. De gjorde ett organiserat sök efter passagerarbåtens tidigare fiktiva rutt. Det är den bästa ledtråden man har, att veta hur man kört. Vi har en väldigt levande skärgård, många båtar som rör sig och mycket människor. Alla vi som deltar i sjöräddningen kommer från olika organisationer så det är viktigt att vi övar ihop, delar rutiner och erfarenheter, avslutar han.