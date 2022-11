Tiaminbrist bakom svampangepp

Svampangrepp har under senare år drabbat lax- och öringbestånd i flera älvar och åar som rinner ut i Östersjön. Tiaminbrist misstänks vara en möjlig orsak till problemet som gör att fiskarna dör. 2016 angreps ett stort antal i Stockholms ström och problemet kan uppstå igen.

– Forskning har visat att laxfiskar och andra djur i Östersjön lider av brist på vitaminet B1, även kallat tiamin. De här kan leda till nedsatt immunförsvar, som gör att fisken blir mer mottaglig för svampangrepp och andra sjukdomar, säger Charlotte Axén, statsveterinär vid avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor på SVA.

2016 upptäcktes ett flertal laxar och öringar med svampangrepp i Stockholms ström.

– Problemet har även observerats under senare år, bland annat i Sågsjöbäcken, men inte lika omfattande som 2016, säger länsfiskekonsulent Henrik C Anderson.

Forskarna söker möjliga orsaker till problemet. Svampinfektionen orsakas av algsvampen ”Saprolegnia parasitica” som främst angriper fisk med nedsatt immunförsvar, exempelvis till följd av hudskador som uppkommer under lekperioden. Svampen växer genom fiskens hud och förstör barriären till omgivande vatten.

– Huden ”läcker in” vatten. Fisken klarar inte att göra sig av med vattnet i takt med att det läcker in och en utspädning uppstår i blod och celler. Man skulle kunna säga att fisken blir vattenförgiftad. Kroppsfunktionerna kan inte upprätthållas när kroppsvätskor och celler späds ut och det leder till att fisken dör.

Svampen finns i sötvatten och även i brackvatten. När en fisk infekteras ökar mängden sporer i vattnet som ger ökad smittspridning och fler fiskar drabbas.

– Vi har ex sett ”epidemier” på björkna och i många laxfiskälvar under lekperioden. Ett stort problem är om fisken angrips långt före leken och dör eller om den inte orkar leka för att den blivit sjuk. Detta kan bli ett växande problem för vissa arter särskilt om det sker år efter år. För fisk där samma individer leker varje år kan det räcka med ett dåligt år för att det ska påverka populationen. För lax och havsöring behöver det inte ha så stor påverkan eftersom all fisk ur en årskull inte återvänder samtidigt.

Forskarna har sett ett ökat antal infekterade laxfiskar sedan hösten 2013 och tror att detta kan ha med klimatpåverkan att göra. Varmare vatten ger ökad svamptillväxt under en längre period som gör att fisken kan bli smittade redan innan leken. Risken är stor att fler vattendrag drabbas.

– Vi har inte kunnat identifiera några enstaka faktorer som orsakar sjukdomen. Det finns flera bakterier och virus som kan ge samma symptom, men vi har ännu inte hittat någon bakterie eller virus som kan vara en förklaring.

Provtagning på angripna fiskar har visat på dålig energiinlagring (fett) och kroniska inflammationer i huden, men forskningsunderlaget behöver förbättras.

– Det finns många delar som påverkar och ger en komplex sjukdomsbild. Det kan vara faktorer hos djuret, stressande miljö eller virus, bakterier och svampar som samspelar, Vi vet att de har tiaminbrist, det har vi vetat länge. Men nu måste något nytt ha tillkommit och vi vet än så länge för lite, säger Charlotte Axén.

I början av 90-talet uppstod en liknande situation i Västerbotten där många fiskar drabbades av svamp. Situationen ledde till stora fångstbegränsningar i fisket som gav positivt resultat under lång tid.

Förra året undersöktes svampangripna laxar i Umeälven. Forskarna kunde se att de hade rubbningar i sköldkörteln, höga blocksockervärden och var övervätskade.

Från 2020 har SVA en årlig övervakning av vild fisk och den första rapporten kommer snart att släppas.

– Vi har inte fått in många rapporter om svampangripen fisk i Stockholms skärgård under de senaste åren. Att vi inte fått in rapporter betyder inte att det inte förekommit eftersom det utöver att fisken observeras också krävs att det rapporteras. Vi uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av svampangripna fiskar till SVA, säger Charlotte Axén.

Fotnot: rapportera sjuka fiskar till SVA – 018-67 40 00 eller på nätet:

rapporterafisk.sva.se

Källor: SVA: ”Sjuklighet och dödlighet i svenska laxälvar”, ”Fortsatta undersökningar av laxsjuklighet under 2018”