Tunga transporter på Ornö kritiseras

I flera års tid har fullastade timmerbilar kört längs länsvägen på Ornö, men transporterna kan vara olagliga visar en granskning som Skärgården gjort.

Skogsavverkningar på Ornö har skett under lång tid men varit särskilt intensiva under hösten med hundratals transporter över ön. Arbetena innebär att timmerbilar kör med släp från avverkningsplatserna via länsväg 685 till färjeläget för vidare transport mot avlastningsplatserna runt om i landet.

Länsväg 685 har bärighetsklass 2. Det innebär att fordon som kör längs vägen får väga maximalt 51,4 ton, men fullastade timmerbilar med släp väger ofta mycket mer. Ett konventionellt, sjuaxlat ekipage kan fullastad väga 64 ton, men för att få köra så tunga fordon på en BK2-väg krävs dispens från Trafikverket. Några sådana dispenser finns inte på Ornö.

Efter att en anställd vid Trafikverket, som av en tillfällighet befunnit sig på ön, ifrågasatt om transporterna verkligen håller de begränsningar som gäller på vägen, har en diskussion uppstått bland boende på ön. Enligt uppgift är timret nyavverkat och rått, vilket innebär att det har en hög vikt per volymenhet. Det gör somliga öbor oroliga för att fordonen ska väga för mycket.

– Vi använder vägen hela tiden och vill såklart inte att den ska köras sönder, säger en öbo till tidningen.

Skärgården har låtit polisen ta del av bilderna för att göra en bedömning.

– Vi har tittat på bilderna och i grund är detta inte tillåtet på grund av vikterna, skriver Göran Blylod, operativ koordinator vid Stockholmspolisens operativa trafikenhet i ett mejlsvar.

Vid ett uppföljande telefonsamtal uttrycker han sig mer försiktigt:

– Det är jättesvårt att avgöra utifrån en bild. Man behöver väga fordonen för att få fram en bruttovikt.

När Skärgården kontaktar ett av de åkerier som kör timmerbilar på Ornö säger ansvarig att han är medveten om vilken bärighetsklass som gäller på länsväg 685. Enligt honom kan man vid lastningen se vad timret väger och därmed kontrollera att bruttovikten inte överskrider gränsen.

Enligt Göran Blylod har polisen inte genomfört kontroller av timmerbilarna på Ornö i närtid. Att åkerier i allmänhet lastar för stora vikter är dock inte ovanligt, säger han.

– Tyvärr, det händer titt som tätt att de lastar mer än vad de får. Det är väl generellt så att alla vill göra en vinning och ha en stor vinstmarginal.

Vid färjelägena Hässelmara och Dalarö, samt på färjan och Dalarövägen är det tillåtet att köra fullastade timmerbilar med släp. Beroende på var avlastningsplatsen är i Sverige kan det alltså handla om en mycket kort sträcka som ekipagen i så fall inte skulle vara tillåtna. Men för åkerier som chansar och överskrider viktgränsen för vägen kan notan bli kostsam. De riskerar böter på hundratusentals kronor beroende på hur stor övervikten är.

En öbo som Skärgården varit i kontakt med upplever att problemen med transporterna försvunnit efter att tidningen kontaktat ett åkeriet. Istället lastas virket på släp vid färjeläget.