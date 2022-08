Ukrainska barn får gå på kollo på Barnens Ö

Under tre veckor i augusti och september kommer 40 barn från Ukrainas huvudstad Kiev att få vara på sommarkollo på Barnens Ö. Syftet med projektet är att de krigsdrabbade barnen ska få avkoppling från sin svåra vardag och möjligheten att bara få vara barn en stund igen.

Barnens Ö har under sommaren haft cirka 25 flyktingbarn från Ukraina, som är tillfälligt boende i Sverige, på sina ordinarie sommarläger. Nu har Stockholms stad bestämt att även erbjuda barn som fortfarande är kvar i krigets Ukraina att få komma hit och få uppleva lägerlivet.

– Egentligen skulle vi ha bommat igen Åhléngården där de ska vara, men eftersom vi fick frågan valde vi att hålla öppet lite längre och erbjuda våra kollogårdar till det här projektet, säger Niklas Rubin, som är kolloansvarig på Barnens Ö.

Från den 26 augusti och i tre veckor framåt kommer barnen tillsammans med ledsagare i form av fritidsledare och socionomer från hemlandet att delta i sommarkollot. Barnens Ö har fått i uppdrag att hjälpa till med personalrekryteringen.

– Vi hjälper till med att sprida information i våra nätverk om att det nu med kort varsel finns möjlighet att jobba på kollo för barnen från Kiev, säger Niklas Rubin.

Att integrera de ukrainska barnen i den ordinarie kolloverksamheten under sommaren har gått väldigt bra, tycker han.

– De första dagarna har de varit lite avvaktande, men sen lär de sig ganska fort. Det är alltid någon som kan lite engelska. På en kollogård hade vi dessutom en som kunde ryska. Sedan har vi använt oss av en jättebra app som heter Say Hi som man kan prata in i, och som sedan direktöversätter. Vår upplevelse är att barnen generellt har haft det riktigt bra hos oss på kollo, säger Niklas Rubin.