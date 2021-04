Unik övningsanläggning skapad mitt i Stockholm

Nere i Frihamnen i centrala Stockholm har en helt unik övningsmiljö för martima utbildningar skapats ombord på en pråm. Anläggningen erbjuder kurser till såväl barn som erfarna sjömän.

Nere vid Frihamnen i centrala Stockholm ligger sedan i somras en stor, blå pråm stilla förtöjd. Pråmen tillhör företaget Safetygruppen & Navigationsgruppen som genomför maritima utbildningar för både privatpersoner och anställda inom yrkessjöfarten. Pråmen utgör en unik övningsmiljö i Sverige.

– Jag har varit runt på olika träningscenter i Europa, men ingen har gjort på det här sättet. På andra platser måste man till exempel ofta åka iväg till brandfältet, men vi har den plus alla båtar, omklädningsrum och utbildningslokaler på samma plats och så nära vattnet man kan komma, säger Calle Ortner, en av fyra grundare av företaget.

Tanken är att verksamheten ska erbjuda rederierna helhetslösningar så att all personal ombord, oavsett vilken utbildning man behöver, kan skickas till samma plats. Men en stor del av verksamheten handlar också om att utbilda privatpersoner. Det gör att den som exempelvis jobbar på en oljetanker kan hamna vägg i vägg med människor som knappt satt sin fot i en båt.

– Vi är de enda som har sån bredd från förarintyg, till barn som ska på båtläger till yrkessjöfart, säger Calle Ortner.

När vi pratar kommer en elevgrupp ut från en av lektionssalarna och passerar förbi oss in mot cafédelen, där stora panoramafönster vetter ut mot vattnet. Det är slående hur många av deltagarna som är tjejer i vad man annars skulle kunna tro är en mansdominerad bransch.

– Det har blivit ett skifte där faktiskt. Det är många tjejer som vill ge sig ut i sjöfarten idag. En del är intresserade av att jobba i servering eller på däck utomlands på en yacht, men även de som läser fartygsbefäl klass 8 har ökat. Man känner sig mer välkommen, det är jättekul, säger Calle Ortner.

Vi går en rundtur ombord på pråmen. Ett återkommande ord under våra samtal är ”flöden”. När man på företaget bestämde sig för att flytta verksamheten till en pråm ägnade man mycket tid till att fundera över hur lokalerna skulle se ut.

– Vi har egentligen utgått från flödet därefter började vi tänka hur vi skulle kunna bygga en utbildningsanläggning som är anpassad helt efter vårt behov. I och med att vi jobbar med väldigt många deltagare samtidigt är det enklare om var sak har sin plats. För oss blir det lättare att återställa allt när vi är klara och det är lättare för deltagarna att hitta och förstå vad man ska göra. Vi sparar tid och energi och utrustningen mår väldigt mycket bättre, säger Patrik Holmqvist, som är en annan av grundarna.

Utlagda plastmattor leder deltagarna från lektionssalarna till omklädningsrummen. Sen till rummen för sjösäkerhetsutrustning och därefter ut på däck där brandfältet och båtarna finns. All utrustning hänger prydligt på väggar och i galgar. Med omkring 3 000 deltagare per år är det viktigt att alla moment går smidigt, inte minst under pandemin.

Tidigare genomförde man brandutbildningen på ett brandfält norr om Stockholm, vilket gjorde att man förlorade tid på transporter. Nu görs den ombord på utbildningsanläggningen Stockholm Training Port där hytter liknande de som finns på många passagerarfärjor har byggts upp. Det gör övningarna mer realistiska.

– Brandfältet som vi åkte till tidigare ligger i skogen så det var ju svårt att koppla ihop övningen med sjöfart. Här har vi byggt upp hytter och där man kan öva sig på att snabbt evakuera dem, sedan övergår övningen till att sjösätta livbåten, det är något som absolut inte gick att göra tidigare, säger Patrik Holmqvist.

Företaget har vuxit stadigt sedan starten. I början höll man till i en av delägarnas garage, därefter i Pampas marina i Solna, sedan på Långholmen innan lokalerna blev alltför trånga. Calle Ortner berättar att man letade större lokaler men inte hittade några lämpliga centralt i Stockholm. Lösningen blev då pråmen som man köpte in från Finland.

– Lokalerna blev otrolig mycket bättre än vi trodde, säger Patrik Holmqvist.

Just nu är man elva heltidsanställda och ett 50-tal timanställda på företaget, men man har kapacitet att växa betydligt mer. Utrymmena på pråmen är uppbyggda av moduler som staplas bredvid eller på varandra. Det är därför relativt enkelt att skapa större lokaler om så skulle krävas i framtiden.

Förutom Calle Ortner och Patrik Holmqvist är Göran Hagberg och Rickard Kindroth grundarna av företaget, alla med bakgrund i Försvarsmakten.

– Alla är aktiva i bolaget. Vi har alltid kommit bra överens, förvånansvärt bra faktiskt, säger Patrik Holmqvist.

Klockan har passerat tio på förmiddagen och vi har tagit oss ut på vattnet i en av ribbåtarna. Längs med ena sidan av pråmen samlas en rad gula figurer. Det är deltagare iklädda överlevnadsdräkter som ska genomföra en sjösäkerhetsövning i vattnet. En efter en kastar de sig ut i luften för att med ett plask landa i vattnet fyra meter längre ned. Därefter handlar övningen om att alla ska hålla ihop och klara olika moment tillsammans. Vid en verklig olycka i hårt väder och i mörker finns en stor risk att vissa driver iväg om man inte håller i varandra ordentligt.

En av deltagarna som fick ett tidigt vårdopp är Mikael Lagerström från Stockholm

– Jag slank in på den här kursen på ett bananskal. Egentligen skulle jag bara gå kustskepparutbildningen, men valde även VHF för möjligheten att hyra båt utomlands. Sedan fick jag reda på att det bara var ett par kurser till för att få fartygsbefäl klass 8, så då valde jag att ta den också. Jag fryser om händerna annars gick det bra, säger han.

Medan deltagarna byter om sätter vi oss en stund i solen på ett trädäck utanför caféet.

– Vi har funderat på att bygga en bastu. Det vore fint för deltagarna att kunna värma sig i, men också för oss själva som personalvård, säger Patrik Holmkvist och ler.

Helena Zetterberg, som är kommunikations- och marknadsansvarig, klarar sig dock bra även utan bastu.

– Jag har badat varje vecka sedan vi kom hit. I vintras stod jag med yxan och högg upp hål isen, säger hon.

Ett dopp nästan direkt från kontorsfönstret är nog en arbetsmiljö som inte är alla förunnat.