Utö satsar på ökad turism under hösten

Utö är inte bara en upplevelse på sommaren, här finns även en fantastisk miljö att upptäcka under lågsäsong. Det menar Destination Utö, som under hösten anordnar turer med direktbussar från centrala Stockholm till Årsta brygga och vidare ut till ön med Vaxholmsbåt.

Från den 5 augusti till och med 25 november går för första gången gratis direktbussar varje lördag från Cityterminalen till Årsta brygga och vidare ut med båt, som man betalar ordinarie pris på, till Utö.

– Vi vet ju inte vad resultatet blir men vi hoppas på att få besökare under hela hösten, säger projektledaren Thomas Hjelm från Destination Utö.

Hemresan får man ordna själv, men enligt Thomas Hjelm går det åtminstone två båtar från ön tillbaka till Årsta brygga senare på eftermiddagen för den som väljer att inte övernatta.

– Men förhoppningen är ju att folk ska stanna kvar, vi har jättemånga boendeplatser så det finns ingen begränsning där.

Med satsningen vill man förlänga turistsäsongen och locka målgruppen som intresserar sig för naturupplevelser.

– Vi röjde ju gamla stigar för några år sedan och sedan dess har det varit väldigt många som kommit hit för att vandra. Dessutom är vi igång med att bygga en vandringsled mellan Arholma och Landsort. Då knyter vi ihop 19 öar.

Märker ni att det finns en ökad efterfrågan på den här typen av upplevelser?

– Ja absolut. Vi har byggt ett antal våtmarker och gäddfabriker, och där ser jag också ett intresse. Folk vandrar och man vill gärna komma till såna platser för att lära sig mer. Kunskapsturismen växer.

Destination Utö vill även gärna fånga de utländska turisterna som kommer under augusti och september. Tack vare det årliga swimrunloppet Ö till ö är det idag många turister från utlandet som reser till Utö för att vandra och springa.

– Vi har mycket fransmän och engelsmän som kommer hit för att ägna sig åt sådana aktiviteter så där ser vi verkligen en koppling till Ö till ö, säger Thomas Hjelm.

Även om det sker färre aktiviteter under lågsäsong arrangeras det flera events under hösten. Thomas Hjelm nämner VM i swimrun i början av september, där elitidrottare från hela världen anländer till Utö för att tävla. I oktober hålls den traditionella Hösteldarnas natt, som firas med eldar och underhållning på värdshuset. På ön anordnas även svampweekends i september. Förutom det åretruntöppna värdshuset håller flera restauranger öppet på helger under hösten.

– Men kan vi inom destinationsföreningen hjälpa till med att få hit fler besökare finns ju möjligheten för dem att hålla öppet längre. Man får börja nånstans, vi får se hur det går, säger Thomas Hjelm.