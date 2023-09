Vargattack i Bergshamra

Förra veckan revs 12 tackor och lamm av varg vid Mörtsunda gård. Vissa av djuren drevs ut i havet och drunknade medan andra var så svårt skadade att de fick avlivas. Totalt förlorade gården 16 djur.

Det var natten till onsdag i förra veckan som en varg gick till angrepp mot fåren, uppger Mörtsunda gård. Några av fåren som skadades försökte fly ut i sjön där de drunknade.

– Det är makabert att sitta i båten och försöka dra upp döda tackor, skriver ägarna till Mörtsunda Gård på sin Facebooksida.

Andra djur blev så svårt skadade att de senare fick avlivas.

Sedan dess har ägarna till Mörtsunda gård arbetat hårt med att lokalisera försvunna djur på den ö där 19 lamm gick på bete. Ön, som är på 23 hektar, är mycket svårframkomlig då fallna träd efter stormen Alfrida ligger överallt. Med hjälp av förare med vallhundar lyckades man under förra torsdagen och fredagen hitta 16 av lammen välbehållna. Nu pågår arbetet med att försöka fånga in och forsla hem dem. Under sökandet i lördags kunde inga lamm spåras men samma kväll fick man veta att döda lamm hittats i vattnet utanför ön.

Enligt Mörtsunda gård uppger länsstyrelsen att det är förenat med stora risker att ha djur på marker som vetter mot vatten och att fåren får bra skydd om de istället går i en hage som omgärdas med elstängsel.

Då gårdens betesmarker är belägna längs kusten och på mindre öar har havet fungerat som inhägnad men att sätta upp elstängsel längs stränderna är omöjligt.

Mörtsunda gård förlorade totalt 16 djur vid vargbesöket som är det första i gårdens historia.