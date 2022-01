Värmdös öbor kan testa sig på läkarbåten

Under den snabba smittspridning som nu pågår, kan öbor i Värmdö kommun och på Ingmarsö testa sig där läkarbåten lägger till, om man har symptom.

– Men i mellantiden är det viktigt att man isolerar sig om man misstänker att man är smittad, säger Charlotte Falkenberg på Djurö vårdcentral.

Hon bekräftar även att alla de över 65 år som bor ute på de öar som Djurö vårdcentral täcker har kunnat få sin tredje dos covid-19 vaccin.

– Hela vecka 50 var vi ute varje dag med läkarbåten och vaccinerade i skärgården och vi har haft väldigt bra hjälp av de boende ute på öarna, framför allt hembygdsföreningarna, som bland annat har ställt hembygdsgårdar till förfogande. Vi har även vaccinerat på andra platser. I somras vaccinerade vi till exempel i Möja kyrka, säger Charlotte Falkenberg, enhetschef och distriktssköterska på Djurö vårdcentral.

– Jag vill ge vårdcentralen på Djurö väldigt mycket beröm för hur de har tagit hand om oss över 65 när det gäller Corona. De har kommit ut hit till Möja och vaccinerat och man har även kunnat testa sig här vid behov, säger Britt Fogelström boende på Möja.

De som är under 65 år får dock ta sig in på egen hand för att få sin tredje dos, eftersom vårdcentralen nu efter det att de som är 65 har fått sin tredje dos vaccin måste komma i kapp med det som har fått vänta på grund av pandemin. När det gäller provtagningen av Covid-19 får dock även de som är under 65 möjlighet testa sig när läkarbåten kommer till deras ö eller närliggande öar.

– Man kan ringa oss för att beställa provtagning på de ordinarie öarna.

Läkarbåtens ordinarie turer går till Sandhamn, Möja, Runmarö, Nämdö, Svartsö, Gällnö, Lådna och även Ingmarsö som egentligen hör till Österåker.