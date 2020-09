Vem ska pendelbåten finnas till för?

KRÖNIKA. Reaktionerna på SL-båtens premiär mellan Vaxholm och Stockholm är många och ett antal läsare har hört av sig till oss för att dela med sig av sin vardag som plötsligt blivit krångligare.

En av läsarna som bor på Hjälmö pendlar en dag i veckan in till Stockholm och sitt arbete. Ditresan går fint, värre är det när hon ska hem via Nacka Strand. Matroserna har till och med sagt till henne att det oftast inte finns plats därifrån då deras maxantal är 75 passagerare. Båten är för det mesta fullsatt från Strömkajen så ingen mer kan kliva på förrän i Vaxholm, där dessutom merparten av passagerarna kliver av igen enligt personalen. Mellan Stockholm och Vaxholm finns ett antal båtar och även buss att välja som transportmedel. Men Hjälmöborna har inga alternativ, de behöver sin båt. Läsaren blir istället upphämtad med egen båt plus bil av sin man, då hon på grund av pandemin inte åker buss.

När Waxholmsbåten övergår i att bli SL-båt säljs heller ingen alkohol ombord, också det ett tråkigt besked om än inte livsnödvändigt. Värre är det med ryktet om att toaletterna låses på den sträckan. En matros påstår att det är så.

Att innehavarna av ö-kortet nu blivit snuvade på delar av rättigheterna som kortet innebär, är både en princip-fråga och en ekonomisk fråga. Kan man plötsligt, under innevarande period, ändra förutsättningarna för ö-kortet? När läsaren från Hjälmö ställde frågan till Waxholmsbolagets kundtjänst fick hon svaret att ö-kortet är en förmån och att de 600 kronorna är en administrativ avgift. Motargumentet ”det är väl bara att köpa ett SL-kort eller en SL-biljett” som ”alla andra” är både arrogant och okunnigt. Kostnaderna som är förenliga med att bo och vistas i skärgården, som betydligt högre bränslekostnader för båt än bil, eller extra fraktavgifter som tillkommer på allt som ska passera ett vattendrag, går troligen inte att jämföra med ett SL-kort. There is no such thing as a free lunch.

Antalet ö-kortsinnehavare är ungefär 2000. En försvinnande liten del som blir missnöjda när det stora pusslet med sjötrafik ska läggas. De allra flesta blir ju glada av att vi nu har en pendelbåt som går att åka med på SL-kortet. Men om 2000 personer är försvinnande få i sammanhanget, vore det inte enklast och en försumbar kostnad, att göra även dem nöjda?

Det är därför mycket glädjande att trafikförvaltningen nu ska se över de negativa konsekvenserna för ö-kortsinnehavarna. Att de åtminstone ska få komma med båten hem.