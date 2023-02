”Vi ser skärgården som en outnyttjad oas för filmen”

I framtiden ska Stockholms skärgård synas mer på vita duken. Det är målet med konceptet ”Off season is the best season to film”, som Stockholm Archipelago, Film Stockholm och Visit Stockholm initierat för att göra vår skärgård mer tillgänglig för filminspelningar.

I ett webbinarium som hölls den 14 februari presenterades det nya projektet, som innehåller tre koncept: ”Archipelago around the corner” - Björkvik, ”Romantic and unexpected archipelago” - Sandhamn/Utö och ”The impossible outpost” - Huvudskär. Webbinariet riktade sig till både svenska och internationella produktionsbolag och platsletare som är nyfikna på förutsättningarna att spela in film i skärgårdsmiljö. Enligt Daniel Chilla, filmkommissionär på Film Stockholm, vill man visa att trots de logistiska utmaningarna faktiskt är möjligt att filma här med ordentliga förberedelser.

– Det finns alltid ett intresse av skärgården då den rent bildmässigt är så attraktiv, men det är lite krångligare och man behöver planera mer för att kunna filma där. Många vet inte riktigt hur man ska gå tillväga. Även hos utländska filmbolag finns det ett grundintresse av den här miljön men det man inte är medveten om är bredden som finns; att vi har små hamnar, stora skärgårdsvillor, små radhusområden, klippor och små skärgårdsstäder som Vaxholm. Det vi försöker göra är att lyfta bredden och den logistiska möjligheten, säger Daniel Chilla.

Att man har valt att rikta in sig på lågsäsongen då skärgården är avfolkad beror på att det under denna period finns tillgång till både plats och outnyttjade resurser, menar han. Filmteamet har möjlighet att spela in utan störande moment och kan vara så gott som ensamma på plats. Från Stockholm Archipelagos håll ser man också en stor vinst med att kunna förlänga turistsäsongen.

– Om man får ut fler filminspelningar som kan hålla liv i hotellen och restauranger får deras primära målgrupp, som är turister, chans att utnyttja det, så det är en win-win, menar Daniel Chilla.

Materialet som presenteras på webbinariet är nedladdningsbart på Film Stockholms hemsida. Det består av en tolvsidig manual med tips om inspelningsplatser, basfakta om Stockholms skärgård samt kontaktuppgifter till Film Stockholm för den som vill gå vidare med en filminspelning.