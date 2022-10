Vildsvin skapar konflikt på Runmarö

Ökade problem med vildsvin på Runmarö har skapat en bitter konflikt mellan öborna. Hundägare vittnar om rädsla att röra sig ute efter skymningen, samtidigt som jägare anklagas för att göra för lite för att begränsa stammen.

En hund skadades nyligen allvarligt inne på en tomt på Runmarö av vad man misstänker var ett vildsvin. Angreppet var en av flera incidenter som inträffat under hösten. Bland annat har en ung flicka på cykel blivit jagad av vildsvin och vid ett annat tillfälle fick en hundägare fly in på tomten med sina hundar när han upptäckte vildsvin böka strax intill vägen. Problemen med vildsvin på Runmarö har funnits länge, men flera personer som tidningen pratat med upplever att situationen har blivit värre på senare tid. En del av dem uttrycker en rädsla för att röra sig ute på ön efter skymningen. Efter attacken på hunden valde 114 öbor nyligen att gå samman och köpa in en 30 kvadratmeter stor vildsvinsfälla för att försöka komma tillrätta med problemen. Ingegerd Hellström är en av de boende på ön som varit med och bidragit till den nya fällan.

– Jag går inte ut längre på kvällen. Vildsvinen begränsar mitt liv. Jag har ingen egen bil och måste få skjuts om jag ska ta mig någonstans. Min syster som bor en bit bort vågar inte längre gå ner till vattnet för att bada bastu när det är mörkt, säger hon.

Louize Evanja, som äger två huskies, är orolig för sina djur.

– Jag är livrädd att bli påhoppad av ett djur på kvällarna, säger hon.

Louize Evanja säger att ett 60-tal personer gått samman med en skrivelse till kommunen för att orda en rastgård för hundar. En person har erbjudit upplåta mark för den, men kommunen har inte svarat.

– Den är bra för hundarnas säkerhet, utveckling och gemenskap. Det är tråkigt att det inte prioriteras, säger hon.

Förutom att människor är oroliga orsakar även vildsvinen stora kostnader för husägare som får sina gräsmattor uppbökade och tvingas köpa in stängsel. Peter Tjulander som bedriver kajakuthyrning tvingades i våras stoppa verksamheten under två månader och köpa in en jordfräs för 14 000 kronor för att återställa stranden.

– Det tog oss 80 timmar med jordfräs att återställa allt. Nu är det uppbökat igen. Idag känns allt bara hopplöst, säger han.

Peter Tjulander säger att han utfodrar sina får två gånger om dagen, men att det inte längre känns bekvämt med vildsvinen så nära inpå.

Runmarö beskrivs ibland som orkidéernas ö med en unik flora. En del menar att orkidéerna nu håller på att försvinna på grund av vildsvinen. Enligt jägaren Jack Gustavsson så finns det en vilja bland vissa jägare att vildsvinsstammen på ön ska vara stor. Han säger att motsättningen mellan jägare och andra har ökat.

– Jägarna på ön vill behålla vildsvinen för att kunna jaga när de vill. Då kan de ta ur sitt skafferi utan att behöva lägga ner jobb. Sedan är det också roligt att jaga vildsvin, säger han.

I november förra året köpte Jack Gustavsson en egen vildsvinsfälla, något som han menar inte togs emot väl av övriga jägare på ön.

– Jag tänkte att jaktlaget skulle komma i bättre dager men det första som hände var att jag blev jaktmässigt utfryst på ön, säger han.

Nu hanterar Jack Gustavsson även den nya större fällan.

– Jag vill inte utrota vildsvinen, men man måste få ner antalet djur, säger han.

Jack Gustavsson hoppas kunna fånga 30 vildsvin i år. Han gissar att antalet vildsvin på ön är någonstans mellan 60 och 100 djur.

– Situationen har eskalerat och blivit svårhanterlig. Jägarna måste ju fatta att djuren ställer till med problem, annars är man blind för andra människors behov.

Håkan Rosén är en av kommunens viltvårdare. Han menar att stammen inte alls ökat och att folk oroas och upprörs helt i onödan. Hans uppskattning är att det bortsett från kultingar finns en vinterstam på mellan 10 och 20 djur.

– Problemet uppstår i och med att det finns frukt att äta i byarna. Det bästa sättet att bli av med dem är att kratta upp äpplen, körsbär och plommon. Vi skjuter omkring 20-30 vildsvin varje år. Stammen har varit ganska stabil sedan 2015-2016. Vildsvin jagar inte folk. Ser de människor springer de fort åt andra hållet. Man har skapat ett skräckscenario av det hela i sociala medier.

Liten risk att människor skadas av vildsvin

Enligt viltexperter kan hundar skadas av vildsvin, även om det är ovanligt. Att människor i allmänhet skulle bli attackerade ses dock som osannolikt.

Anders Broby är vilthandläggare på Naturvårdsverket. Han säger att det är vanligt att människor är oroliga för att bli angripna av vildsvin.

– När djuren kommer i ens riktning beskrivs det ofta som attacker, men när vildsvinen bestämt sig för att springa i en riktning så gör dem det. Sannolikheten att utsättas för angrepp är ganska liten, även om den kanske inte är noll. Vildsvin kan, som älgar eller björnar, välja att fly eller fäkta, säger han.

Vad gäller hundar och andra djur så händer det att de blir angripna.

– Framförallt jakthundar som inte backar undan kan bli skadade, särskilt av galtar, men generellt sett är det inte en jättestor risk för hundar. De flesta hundar tycker det är läskigt med vildsvin och brukar inte vara så modiga, säger Anders Broby.

Enlig honom kan vildsvin i områden med lågt jakttryck bli mer orädda och aktiva under dagen.

– De anpassar sig till situationen, säger han.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet och har som sådan ingen åsikt kring vad som är en rimlig mängd vildsvin på en plats.

– Var den balansen går måste avgöras på lokal nivå. Vildsvin är inte bara ett skadedjur det finns också ett värde i ett gott klimatsmart kött.

Agria, som försäkrar omkring 40 procent av hundarna i Sverige, uppger att bland deras försäkringstagare så dödas eller skadas ungefär två hundra hundar per år av vildsvin, men mörkertalet anses stort.