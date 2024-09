18 000 skarvar häckar i Stora Värtan

Ett stort antal skarvar har etablerat kolonier på Stora Värtan utanför Danderyd. Stockholms läns fiskareförbund har nu ansökt om att få jaga fåglarna, men det är oklart om tillstånd kommer att ges.

Trots omfattande jakt på mellanskarv förra året har antalet fåglar fortsatt öka. Skarvarna har samtidigt sökt sig allt längre in i skärgården och flest antal håller nu till kring Vaxholm och i Stora Värtan. Vid senaste boräkningen hittades totalt 6 603 bon varav hälften fanns i Stora Värtan. Stockholms läns fiskareförbund har nu ansökt om att under 2025 och 2026 få förstöra bon vid fyra kolonier i Stora Värtan samt att få bedriva jakt på mellanskarvar när de under våren kommer till Östersjön för att etablera bon. Totalt vill man med ankomstjakten fälla omkring 4 000 skarvar under de två åren.

– Om man tittar på Stockholms läns skarvförekomst och den förvaltningsplan vi har fram till 2030 så ligger vi efter med måluppfyllnaden. Då landar man i att man kanske måste angripa problemet där det är som högst koncentration och det är i Värtan, säger Björn Söderberg, som jobbar med fiskevård åt Stockholms stad och som företräder fiskareförbundet.

Enligt länsstyrelsens förvaltningsplan ska antalet bon i Stockholms skärgård minska till 3 000 till år 2030. Under hösten kommer en ny boräkning av skarv att presenteras. Björn Söderberg tror att den kan komma att visa att ännu fler skarvar etablerats i Värtan.

– Jag kulle inte bli förvånad om det går mot 4000 bon. Det blir upp mot 18 000 fåglar som är knutna till Värtan.

Trots det stora antalet skarvar nära stora bostadsområden är det inte säkert att länsstyrelsen kommer att tillåta någon jakt.

– Bogesund ansökte om ankomstjakt på Blomskär i Värtan till i våras, men fick avslag av länsstyrelsen. Det överklagades till förvaltningsrätten i februari men har ännu inte avgjorts.

En anledning till att länsstyrelsen kan komma att neka jakten är risken för att skarvarna sprider sig till nya områden. Ornitologen Claes Kyrk, som inventerat mellanskarv i Stockholm sedan 90-talet, sade till tidningen i november förra året att han såg jakten som den är organiserade idag som meningslös och att problemen bara flyttas vidare till andra län, något som Björn Söderberg inte tror på.

– Det ligger lite i skarvens natur att sprida sig, det argumentet köper vi inte riktigt. Vad är annars alternativet? Om de sprider sig får man söka skyddsjakt dit de sprider sig. Det behöver heller inte handla om jakten utan den kan också mycket väl vara födobrist som gör att skarvarna söker sig inåt.

Oavsett hur förvaltningsrätten dömer säger Björn Söderberg att man kommer att överklaga om länsstyrelsen nekar skyddsjakt.

– Det är ett jättetryck på kommunerna från de som bor runt Värtan. Många fastighetsägare vill att något ska göras.