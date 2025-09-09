Torsken akut hotad och flera andra fiskarter minskar kraftigt

Enligt SLU Artdatabankens preliminära rödlista har tillståndet för flera svenska fiskarter försämrats. Situationen är särskilt kritisk för torsken, som nu föreslås ska klassas som akut hotad, men även populationerna av sill, lax och öring har minskat kraftigt den senaste tiden.

Var femte år uppdateras den svenska rödlistan av SLU Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med externa experter. Listan sammanställer status för svenska arter och bedömer risken för att de ska hotas och dö ut. Sedan den senaste rödlistan publicerades har man bedömt att situationen för ett antal fiskarter har försämrats. Idag är 42 av 128 bedömda arter rödlistade, och mer än hälften av dessa anses vara hotade. På bara ett par decennier har populationerna av flera arter mer än halverats, enligt forskarna. Skälen till den drastiska minskningen är flera; vandringshinder, förstörda lek- och uppväxthabitat, hårt fiske och klimatförändringar med varmare vatten och torka uppges som några av skälen.

Trots pågående åtgärdsprogram har status för flera av arterna inte förbättrats, och man konstaterar därmed att insatserna inte har varit tillräckliga.

Torsken har minskat med över 80 procent i svenska vatten under de senaste 30 åren och är en av åtta arter som nu betraktas som akut hotade. Detta innebär att arten löper extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd.

– Nedgången för östra beståndet av torsk i Östersjön har många orsaker av vilka alla inte är klarlagda. Nedgången för västra torsken, i likhet med torsken i Kattegatt för omkring 20 år sedan, beror på allt för stort uttag under alltför lång tid. Tyvärr har också tillfälliga uppgångar också övertolkats, vilket lett till för höga fiskekvoter, säger fiskforskaren Henrik Svedäng från Östersjöcentrum.

Andra arter som listats som akut hotade är den europeiska ålen, som även klassats som akut hotad globalt av den internationella naturvårdsunionen IUCN, och västkustfiskarna storfjällig skoläst, lyrtorsk, hajarna håbrand och håkäring samt havskatt och havsnejonöga. På rödlistan rankas numera sillen som nära hotad, liksom laxen, öringen och piggvaren. En positiv nyhet är att karpfisken asp har gått från att vara nära hotad till livskraftig, och laken från sårbar till nära hotad.

– Det går att vända negativa trender med rätt insatser. Den positiva trenden för aspen beror till exempel sannolikt på de åtgärdssatsningar som implementerats för denna art, säger forskaren Joacim Näslund från Sveriges lantbruksuniversitet.