Nationalpark i Nämdöskärgården invigd

Redan på 60-talet ville industrimannen Torsten Kreuger att hans Bullerö med omnejd skulle skyddas och tillgängliggöras, och sålde det därför till staten. Nu är hans dröm uppfylld och Sveriges 31:a nationalpark är officiellt invigd.

25 000 hektar, varav 97 procent hav men även runt 1 300 öar, kobbar och skär, ingår i den nybildade nationalparken som är Sveriges andra marina nationalpark och den första i Östersjön.

Invigningsveckan kulminerade på fredagen med den officiella invigningsceremonin. Närmare 300 besökare, både allmänhet och representanter från olika myndigheter och organisationer, hade bänkat sig framför jaktstugan på ett Bullerö som bjöd på strålande sol.

– Vi fick hit de sista bänkarna igår! skrattar en trött men glad Ann-Sofi Andersson, länsstyrelsens naturbevakare som jobbat hårt med alla förberedelser.

Tidigare under veckan hade besökare kunna åka ut till området gratis med Stavsnäs båttaxi för guidade vandringar om natur, kultur, och historia, besöka vrakdykarbåt, prata med ornitologer och marinbiologer, paddla kajak och lyssna på författarsamtal, bland mycket annat.

Naturvårdsverkets nytillträdde generaldirektör Johan Kuylenstierna inledde invigningsceremonin med att mana till en stunds tystnad för att insupa platsens atmosfär.

– Detta är den första nationalpark som invigs i Sverige sedan 2018. De är en så viktig del i att bevara Sveriges natur, visa på den storslagna natur vi har och möjliggöra för människor att besöka en vild natur, sa han.

Under ceremonin berättade bland annat länsstyrelsens projektledare Elin Deremar samt Naturvårdsverkets projektledare Sandra Wennberg om parkens naturvärden, och landshövding Cecilia Skingsley och Värmdös KSO Carl Kangas (S) om vad den betyder för kommunen och regionen. Nämdökören och musikerna Pernilla Andersson och Fredrik Rönnqvist uppträdde. När trumpetaren Patrik Skogh till sist spelade en fanfar på berget anslöt två av öns får till hans sida och lyssnade andaktsfullt.

– En historisk dag! Det här är viktigt och bra för Värmdö. Dels det långvariga skyddet, men också tillgängliggörandet av nationalparksområdet vilket kan ge underlag för en hållbar besök­snäring, och därmed möjliggöra för fler skärgårdsbaserade företag att växa och i sin tur göra att fler kan bo och verka i skärgården, sa Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hur ska kommunen nu jobba för att detta ska bli succé?

– Det är ett långsiktigt åtagande från staten, men vi ser framför oss fortsatt samarbete. Nu under invigningsveckan har det varit fullt med skolklasser här och den pedagogiska verksamheten ser jag en potential i.

”Fantastiskt att se det lokala engagemanget”

Trots kritik och kompromisser under processen ser Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) Nämdöskärgårdens nationalpark som en framgång – och hintar om ökat stöd till skötsel och förvaltning.

– Det känns toppen att få komma tillbaka till Bullerö! Jag var ju här för ungefär ett år sedan och tog emot hemställan till regeringen, säger Romina Pourmokhtari och fortsätter:

– Det har varit ett långt arbete över många år som kräver mycket engagemang. Jag tycker allra främst att vi ska vara stolta över att vi också haft så mycket dialog med alla inblandade och att det inte har gått så snabbt. Det behöver inte alltid vara dåligt, utan det kan också leda till att det blir väldigt bra i slutändan.

Det har ju även framförts kritik från skärgårdsbor och lokala föreningar, framförallt kring bildandeprocessen. Bland annat har man skickat brev direkt till dig för att få gehör. Hur ser du på kritiken?

– Det är alltid viktigt att lyssna och ta in och försöka hitta vägar framåt och ha tålamod. Många kanske upplever att en nationalpark är ett hot mot deras tillvaro, men så ska man inte se det. Vi ska försöka se till att alla kan fortsätta leva och njuta av den fantastiska naturen här på ett bra sätt. Det är allra främst havsyta det rör sig om – 97 procent av nationalparken är ju hav. Det gör att det staten nu har, det är möjligheter att reglera, inte att äga på samma sätt som man äger mark. Det är också viktigt att ha med sig.

Nationalparken blev betydligt mindre än vad som var tänkt från början – är det en besvikelse?

– Jag tycker inte det. Jag tycker att man ska ha med sig att det är viktigt att de här processerna sker på ett schysst sätt och att alla involverade känner sig bekväma med utvecklingen. Jag tycker det är fantastiskt att se det lokala engagemanget från lokalpolitiker i Värmdö kommun som har försökt bidra till en bra diskussion och att man känner att det här är något som kan stärka hela den här skärgårdsmiljön och inte försvåra för de som lever och bor här.

Er regering har fått kritik, bland annat från Riksrevisionen, för att stödet till förvaltning och skötsel av skyddad natur är för litet. Blir det mer pengar till detta framöver?

– Ja, snart kommer det en ny statsbudget och där finns det något att se fram emot. Vi har haft en tuff ekonomisk tid som har påverkat vår finansiering av både skydd och skötsel. Men det är en del av politiken, tyvärr. Vi har behövt rusta upp försvaret allra främst.

Vilka nationalparker har du själv besökt?

– Jag har faktiskt inte haft möjlighet att besöka så många nationalparker. Det är ingenting som kommer så naturligt för mig, som uppvuxen i Hallonbergen. Däremot så fick jag åka på kommunens kollo i Gräddö på somrarna. Där fick jag fiska strömming på lina och lära mig att paddla kajak. Nu som vuxen är det Himmerfjärden som är min fjärd. Bland annat lyssnar jag till ejderns hoande som är mitt allra bästa ljud. Det ger ro i en annars stressfylld vardag.

BILDEXTRA FRÅN INVIGNINGEN

Dan och Yvonne Greitz samt Hans von Essen bor större delen av året på Västerby på Nämdö sedan många år tillbaka.

– Vi känner mycket för det här området och jag tror att vi kommer komma ut hit oftare framöver, säger Dan Greitz (th).

– En nationalpark är fantastisk, men jag hoppas att det inte blir för mycket slitage nu. Arbetar man bra med förvaltningen behöver det inte bli så. Det är ett förnämligt område, säger Hans von Essen (tv).

En bred ramp leder numera ner till Zarahs strand, där man kan studera undervattenslivet med hjälp av håvar och vattenkikare.

Jan Olsén, tidigare tillsynsman på Bullerö, kände sig glad:

– Vi har ju verkat för detta i 40 år! En röd tråd som vi jobbade mycket med var att alla skulle vara välkomna hit, även om man sitter i rullstol. Det känns extra kul att man har fortsatt med det, med ordentliga toaletter, hårdgjorda ytor och spänger. Sedan att det roligt att man har fortsatt att underhålla husen, det är kulturhistoriskt viktigt.

Nämdökören uppträdde.

Närmare 300 personer hade samlats framför Bruno Liljefors jaktstuga på Rävängen.

Även på Nämdö firades nationalparken med tårta på lördagen. Foto: Mirja Fröderberg