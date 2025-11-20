”Allt mer offensiva båttjuvar”

Båttjuvarna använder oftare båt och rör sig längre ut från kusten. Någon tillfällig besökare på ön eller i hamnen har ofta tipsat om platsen.

Det säger polisinspektör Per Engvall på Sjöpolisen.

– Förut var tjuvarna närmare fastlandet. Men de har flyttat längre och längre ut i skärgården. De har blivit duktigare på att navigera och hitta öarna där finns många båtar med stöldbegärliga motorer.

– De har också blivit duktigare på att förstå vilka öar som är bebodda och vilka de kan jobba på i veckorna utan att bli störda.

Efter den senaste stöldvågen i slutet av oktober och början av november har polisen fått kritik för att man inte lyckas stoppa tjuvarna.

– Vi har inte resurser att patrullera över hela skärgården på samma gång, säger Per Engvall som fortsätter:

– Chansen att vi ska ta tjuvarna på bar gärning är liten.

I stället upptäcker polisen många stulna båtmotorer genom så kallade ”trackers”; digitala sändare som skickar ut motorns position. De gamla, större modellerna upptäckte tjuvarna. De små moderna ha längre batteritid och är lättare att gömma.

Sedan augusti i år har sjöpolisen gripit tre båttjuvar och beslagtagit cirka fyrtio stulna motorer på 25 hästkrafter och uppåt.

– Vi jobbar för fullt med det här, säger Per Engvall.

Båtmotorstölderna är inte heller ett lokalt problem, utan sker över hela landet, även om Stockholm är värst drabbat. Vid den senaste stöldvågen har ligorna först varit i Mälaren och sedan sökt sig mot kusten och vidare ut på öarna.

– Vi misstänker att ligorna också ofta har koll på om vi är upptagna med något särskilt, säger Per Engvall.

Ett steg framåt är den nya lag som trädde i kraft den första september i år. Den ger Tullverket utökade befogenheter att leta efter stöldgods som är på väg ut ur Sverige. Den nya lagen kriminaliserar utförsel av stöldgods och innebär att Tullverket inte längre behöver tillkalla polis för att beslagta misstänkt gods.

Trackers är som tidigare nämnts också ett sätt att spåra stöldgods.

Per Engvall brukar ta bort huven på sin båt och dra ett plastfodral över motorn när den står vid bryggan.

– Huvarna är dyra och svåra att få tag på. Allt som gör att tjuvarna måste anstränga sig extra ökar chansen att de väljer bort din motor.

Vid vinterförvaring kan man också plocka bort växelhuset på motorn.