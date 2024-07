ANNONS: Barnvakter fixar äkta skärgårdssommar

ANNONS (kan innehålla annonslänkar):

Ute i skärgården kan sommarens lata dagar bli precis så lata som man drömt om under det långa arbetsåret. Varje år reser otaliga familjer ut mot sina sommarstugor i Grisslehamn och Landsort, med hoppet om en riktigt härlig semester i stil med Vi på Saltkråkan. Barnen ska hoppa omkring för sig själva i lycklig harmoni, och de vuxna ska ha tid för varandra och för att snickra på huset.

Verkligheten kan dock komma att se lite annorlunda ut. Det är inte säkert att barn som tillbringat mesta delen av livet inne i stan på 2000-talet har samma inställning till hav och natur som Tjorven och hennes vänner. Skärmen på mobilen lockar kanske mer än vågorna – i alla fall om ungarna inte får draghjälp därifrån.

Som utarbetad förälder är det inte säkert att man själv har energi nog att utgöra den draghjälpen. Och avdragsgill barnpassning får man väl bara i hemmet? Eller? Nej, faktiskt inte. När man tittar närmare på reglerna för hushållsnära tjänster så ser man att fritidshuset räknas som ens boende. Att ta in barnpassning i Bromma vid sommarstugan omfattas alltså av RUT!

Detta gäller för RUT i sommarstugan

För att en tjänst som barnpassning ska räknas som hushållsnära krävs det att den sker i anslutning till bostaden. Vad som räknas som bostad kan självklart diskuteras, men som i de flesta frågor om skatter och avdrag så är Skatteverket den mest pålitliga källan till information.

På Skatteverkets webbplats står det klart och tydligt att “olika bostäder kan räknas som kundens hem”, och att ett fritidshus eller sommarstuga ingår inom ramarna för detta. Däremot anser Skatteverket att man inte kan ha en fritidsbostad i samma hem som någon annan har sin permanentbostad.

Det finns dock ett undantag till det sistnämnda: Om man själv står för kostnaden för en hushållsnära tjänst som utförs i ens föräldrars hem kan man göra RUT-avdrag för den. Det innebär alltså att även om mormor och morfar är skrivna i sommarstugan kan en förälder anlita en barnvakt till sommarens aktiviteter och ta detta på RUT.

Detta gäller för RUT och barnpassning

Man kan dock inte avlöna en mormor eller morfar för barnpassningen och göra RUT-avdrag för detta. Utöver de allmänna regler som gäller för RUT finns det också en del extra krav för att barnpassningen ska vara avdragsgill.

Barnet i fråga får inte gå i en årskurs högre än sju.

Barnet får inte vara släkt med den som är barnvakt.

Barnpassningen får inte innebära undervisning eller idrottsträning på en nivå som överstiger vad som normalt sker i ett hem.

Barnpassningen får inte innebära att man arrangerar barnkalas eller liknande tillställningar.

Däremot är det helt okej att det ingår enklare matlagning i barnpassningen, liksom att hjälpa till med läxläsning eller skolarbeten – så länge som detta inte tar upp mer än 10 % av tiden under barnvaktandet.

Sommarskoj med barnvakt i skärgården

Även om en avdragsgill barnpassning inte får innefatta regelrätta fotbollsträningar, finns det många roliga skärgårdsaktiviteter som en pigg och alert barnvakt i tjugoårsåldern kan fixa för barn som behöver aktiveras på sommarlovet.

Det finns ett antal svenska företag som specialiserat sig på att erbjuda barnvakter under flexibla former i närområdet där kunderna befinner sig. Tar man en sådan tjänst till hjälp kan man enkelt få kontakt med arbetssugna barnpassare med erfarenhet från yrket, som dessutom är försäkrade under arbetet.

Så undviker du stillasittande barn på sommarlovet

Man kan välja att anlita en barnvakt under en del av dagen med uttalat mål att aktivera dem fysiskt. En bra barnvakt kan konsten att entusiasmera och inspirera barnen till att hitta på saker under tiden de är tillsammans, och kan fungera som en kombinerad barnvakt och fritidsledare.

I dag är stillasittande en av de främsta orsakerna till att folksjukdomar som diabetes och övervikt ökar bland den svenska befolkningen. Många menar att den bästa tiden att grundlägga hälsosamma, aktiva beteenden är just i barndomen.

Självklart är ansvaret för att ge sina barn en aktiv vardag även på sommarlovet i första hand föräldrarnas. Men man kan behöva lite hjälp på traven. Att ta in en barnvakt för att själv kunna ladda batterierna under semestern är ett perfekt sätt att göra sommaren i skärgården precis så härlig som man föreställt sig den.